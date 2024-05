Transinimeste ühingu kaasjuht: oleme palju rohkemat kui bioloogiline sugu

"Kui me räägime soolisest identiteedist, siis tavaliselt mõtlevad inimesed kaksikjaotuse peale – on mees ja on naine. Aga on inimesi, kes ei mahu sinna. Sugu ja sooline identiteet on lai spektrum. Isegi meeste ja naiste binaarsuses võib täheldada, et kõik mehed ja naised ei ole ühtemoodi mehed ja naised," selgitas Zelmin.

Ta tõi näiteks, et on naisi, kes on näiteks sportlikumad ja naisi, kellele meeldib rohkem kleite kanda, mis näitab, et väga erinevaid viise, kuidas olla mees või naine. "Samamoodi on mittebinaarsusega. Selleks on samuti mitmeid erinevaid viise, kuidas inimene sugu tunnetab," sõnas Zelmin.

"Nemo on inimene, väga äge esineja, väga hea selles, mida ta teeb. Selles mõistete puntras on kõige tähtsam see, et ta on inimene. See on ju esmane. Mis tunde inimene sinusse jätab, mis tunde ta oma muusikaga jätab. Ja kõige tähtsam on see, kuidas ta ennast ise hästi tunneb," toonitas Zelmin.

Zelmin, kes samuti mehe ja naise kaksikjaotusest ei lähtu, tõdes, et see loomulikult mõjutab ta elu. "Siin on kaks erinevat mõistet. Üks on bioloogiline ehk sünnijärgne sugu, mis tähendab meie keha, meie anatoomiat. Aga me oleme ju palju rohkemat. Meil on oma tunded, oma mõtted ja neid tundeid ei saa keegi teine sulle ette öelda," nentis Zelmin.

"Kui ma ütlen kellelegi, et ta on mees ja ta tunneb ennast sealjuures hästi, siis sa oled mees, eks. Minu jaoks tekitab mittebinaarsus hea tunde, ma tunnen ennast selles ära, see läheb minu sootunnetusega kokku ja kirjeldab mind inimesena hästi," lisas ta.

Kuigi on võimalik, et mittebinaarses inimeses vahelduvad teatud feminiinsus ja teatud maskuliinsus, siis enda näitel ütles Zelmin, et temal on see pigem voolav. "Ma ei ole ühel hommikul ärgates naine ja järgmisel hommikul mees. See lihtsalt kõigub veidi," selgitas ta ja lisas, et kuigi ta eneseväljenduses ja välimuselt kaldub pigem maskuliinsuse poole, siis sisimas ta ei tunne, et seda saaks nii täpselt paika panna.