Eurovisiooni lauluvõistlus jõudis Eestis poole miljoni vaatajani

Tänavune Eurovisioon vallutas Eesti vaatajate südamed jõudes läbi poolfinaalide ja finaali pea poole miljoni inimeseni. Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuringu kohaselt on vähemalt 15 minutit mõnda Eurovisiooni ülekannet otse või järele vaadanud 499 000 inimest. Tipphetkeks kujunes Eestit esindavate 5miinuse ja Puuluubi finaalkontserdi etteaste, millele elas kaasa 250 000 inimest.

Enim vaatajaid kogus Eurovisiooni suur finaal, mida rohkem kui nelja tunni vältel vaatas ETV vahendusel laupäeval keskmiselt 223 000 inimest. Vaid paari päevaga on järelevaatamine tõstnud saate keskmiseks juba 234 000. Sellega on tänavune lauluvõistlus viimase viie aasta üks populaarseimaid, jäädes vaadatavuselt napilt alla 2022. aasta Eurovisiooni finaali ülekandele.

"Vaadatavuse numbrid näitavad, et meie laul läks erakordselt paljudele vaatajatele südamesse, mis teeb tohutult rõõmu. Tegemist on tõelise fenomeniga, mis on vallutanud tele kõrval ka kõik teised platvormid ning pannud inimesed kaasa laulma ja tantsima üle maailma," rõõmustab ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Eurovisioon kannab tema sõnul olulisi traditsioone: "Enam kui pool sajandit ühendavad need ülekanded absoluutselt kõiki vanusegruppe. Eurovisioon annab kord aastas muusikutele eesmärgi muusikat kirjutada ja televaatajatel sõprade või perega kokku tulla ning maailma suurimat telesaadet vaadates rõõmustada või kiruda. Sama oluline on rahvusringhäälingu jaoks Eesti artistide viimine sadade miljonite televaatajate ette."

Laupäeval toimunud finaal oli sedavõrd menukas, et kõikidest sel õhtul telerit vaadanud inimestest pea 70 protsenti elas Eurovisioonile kaasa. Eestlaste huvi ja poolehoidu näitab ka jagatud häälte arv – finaalis anti Eestist 45 399 häält, teises poolfinaalis 8723 häält.

ETV kõrval vahendas Eurovisiooni viipekeelse tõlkega ETV2, mille ülekannetest populaarseim oli teine poolfinaal keskmiselt 20 000 vaatajaga. ETV+ vaatajad elasid huviga kaasa nii teisele poolfinaalile kui finaalile, keskmiselt jälgis neid ülekandeid 21 000 inimest. Telekanalitele lisaks jõudis Eurovisioon tuhandeteni nii ERR.ee portaali, Jupiteri kui ka Raadio 2 vahendusel. 5miinuse ja Puuluubi tegemistele Malmös sai kaasa elada nii "Ringvaate", "Terevisiooni", raadiote kui ka portaali kaudu.

Kõik Eurovisiooni ülekanded on järelvaadatavad Jupiteris. Uudised ja intervjuud leiab Eurovisiooni erilehelt.