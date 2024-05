Videod: kirikud üle terve Hollandi mängivad diskvalifitseeritud eurolaulu

Hollandis asuvad kirikud on asunud mängima möödunud laupäeval vahetult enne Eurovisiooni finaali diskvalifitseeritud Joost Kleini võistluslugu "Europapa".

Väidetavalt ähvardas Klein neljapäeva õhtul Eurovisiooni lavastusmeeskonda kuuluvat naistöötajat. Laupäeva lõunal tegi Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatavaks, et Klein ei või finaalist osa võtta. "Kuigi juriidiline protsess kulgeb omasoodu, ei oleks tal kohane konkursil jätkata," seisab avalduses.

Hollandi ringhäälingu sõnul ärritas lauljat, et teda filmiti vastu tema tahtmist. "Kleini filmiti vahetult pärast seda, kui ta lavalt maha astus ja greenroom'i kiirustas. Ta andis korduvalt märku, et ta ei soovi, et teda filmitakse, kuid seda ignoreeriti. Lõpuks tegi ta kaameranaise suunas ähvardava liigutuse. Joost ei puudutanud teda. Seejärel teatati sellest juhtumist EBU-le ja politseile," selgitas AVROTROS. Ringhääling peab Kleini diskvalifitseerimist ebaproportsionaalselt karmiks karistuseks.

Rootsi politsei on mõlemad osapooled üle kuulanud ning Klein on tagasi kodumaal.

Kleini toetuseks on üle terve Hollandi asuvad kirikud "Europapat" mängima asunud.

In Nijkerk klonk om 12.00 uur Europapa vanaf het carillon om Joost Klein een hart onder de riem te steken na zijn diskwalificatie bij #Eurovision.



De beiaardier doet mee aan een initiatief van @wijnand3fm die zoveel mogelijk klokkenspelers opriep om het nummer te spelen. pic.twitter.com/SUCxg2cvzz — Veluwe Randmeer MediaGroep (@vrmg_nl) May 14, 2024

Europapa van Joost Klein vanaf de Martinitoren in Groningen! pic.twitter.com/6fLobWAGRK — Olivier Grauss (@OlivierGrauss) May 14, 2024