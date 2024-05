Jaan Rekkor: iseendale andestamine vist ongi kõige raskem

Loobu mõisa aidas etendatakse juunikuus Rakvere teatri suveetendust "Lahkumine". Üks peaosaline Jaan Rekkor tõdes "Terevisioonis", et vendlusel on mitu varjundit ning iseendale andestamine vist ongi kõige raskem.

"Lahkumine ei toimu kunagi üksinda, see on alati kahepoolne, on lahkuja ja on mahajääjad. Selles tükis räägime sellest, et kui keegi ootamatult lahkub, sureb või teeb näiteks enesetapu, siis kuidas teised edasi peaksid elama, mida mahajääjad teevad," selgitas näitleja Jaan Rekkor, kes kehastab etenduses "Lahkumine" üht peaosalist, kahe poisi isa.

Rekkori sõnul on see muidugi raske lugu, aga me peame aeg-ajalt sinna ka vaatama, peame suutma endale andestada, peame oleme leplikud sellega, mis meile on antud. "Iseendale andestamine vist ongi kõige raskem, teistele suudame kergemini andeks anda, aga endaga tuleme väga kehvasti toime. Põhimõtteliselt sellest me etenduses räägimegi, et kuidas me suhted väänduvad pärast selliseid ekstreemseid juhtumeid. Mitte et me ise oleksime selles süüdi, aga meie suhted lähevad vussi."

Iirlased on Rekkori arvates otsekohesemad, aga kuigi näidend on kirjutatud iirlase Philip Osmenti poolt, siis tegelikult pole mingit vahet, kas see lugu leiab aset Iirimaal või Eestis.

Märtsi keskel algasid lugemisproovid. "Suured pausid on proovides vahepeal sees olnud, sest põhiraskus on ikkagi noortel, tegemist on kahe vennaga ning nende vahel oleva tütarlapsega," lisas Rekkor. "Vendlusel on mitu varjundit. Nii nagu ka õelusel on mitu varjundit. See on kahe venna lugu."

Asjaolu, et etendus toimub Loobu mõisa aias, on Rekkori meelest väga tore, sest kõik teatrisaalist väljaspool kärbib nende teatraalsuse tiibu. "Mina ei ole ka see mees, kes teaks, millal roll valmis on, ma ei oska öelda, millal ja kas roll üldse valmis saab."

"Terevisiooni" stuudios astus üles ka eesti-iiri folkmuusikabänd Cú, kes annavad tänavu kontserte nii Iirimaal kui ka kodumaal Rakvere teatri suveetenduses "Lahkumine".