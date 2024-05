Nemo: Eurovisiooni laval oli nii pime, et tuli väga ettevaatlik olla

Eurovisiooni võitja Nemo rääkis "Ringvaatele", et laval oli nii pime, et ta liikus alguses seal päris ettevaatlikult, aga siis harjus ära. Kõige õnnelikumalt tunneb ta end oma stuudios.

"Hoian oma häält, juues sidrunit ja ingveri kuumas vees. Kõik, mida ma siin Eurovisiooni laval tegema pidin, oli minu jaoks nii uus, aga ma harjusin sellega ära. Algul teed seda kolm korda, siis jälle kolm korda, siis on esimene peaproov, seejärel žürii peaproov ja samm-sammult õpidki aina rohkem," selgitas Šveitsi esindaja Nemo, kuidas ta hoiab oma häält ja suudab esinemise ajal nii mitmete asjadega tegeleda.

Nemo sõnul oli laval päris pime, nii et ta pidi astuma väga ettevaatlikult. "Natuke väsinud olen küll, aga see on hea, sest nii saab adrenaliinilaksu. Me püüame mind trenni tehes isegi rohkem ära väsitada, teen päris pingelist trenni, mis ajab mu higiseks ja kui tuleb adrenaliinilaks, tekib täiuslik tasakaal."

"Ma olen aktiivne inimene, mulle meeldib tegutseda. Peamiselt olen stuudios, seal tunnen end õnnelikuna. Ma armastan väga ka moodi. See on minu väljendusvahendiks, et oma piire avardada ja loominguline olla."