Galerii: Ramo Tederil ja Päevakoeral on Veissoni vigastus

Päevakoer ja Ramo Teder rääkisid "Ringvaates" Veissoni vigastusest, sest Ramo tõmbas proovis tantsides selja ära ning Päevakoer õla. Kohvri arvates on tore, et rahvas ka pahane pole ning ütlevad, et 20. koht küll, aga vähemalt olete päris mehed.

"Meie poolfinaali esitus oli ikka jube. Ma sattusin seda nägema hotellis pärast finaali proovipäeva ja siis ma panin kohe kõrvad kinni, aga finaali oma oli päris hea," ütles Kohver.

"Kõige parem esitus oli meil siis, kui olime kõige väsinumad. Žüriile minev esitus ei olnud meil ka väga hea," lisas Ramo Teder.

"Kui poolfinaalis öeldi välja, et edasi pääsevad Austra ja Läti, siis mõtlesime küll, et nüüd on kellad," naeris Päevakoer.

Kohvri sõnul oli finaalis žüriipunkte oodates küll mingi moment jube naljakas, et ühtegi puntki ei tule. "Nüüd hakkame planeerima Austria ja Itaalia tuuri," lisas Päevakoer, kui lõpuks selgus, et need olid ainsad žüriid, kes Eestile punkte jagasid.

Meeste arvates tegi Iisraeli delegatsioon kohapealse olukorra veel keerulisemaks. "Aga meil oli oma punt ja me ei lasknud end sellest segada. Turvameeskond oli Iisraeli lauljal kogu aeg ümber, mõned rääkisid, et nad olid isegi relvastatud," ütles Päevakoer.

Samas oli meestel väga kahju Hollandi esinejast Joostist, sest tegelikult ei teata siiamaani, mis siis täpselt juhtus. "Hollandi pärast oli kohapeal õhk paks kohe pärast lipuparaadi, kus ta oli ju kohal. Pärast hakkas tulema igasuguseid jutte ja kõik ainult sellest rääkisidki. Kõmu ja mittefaktilist juttu oli ikka väga palju," lisas Kohver. "Ülikurb, et tüübil nii juhtus."

Poolfinaalist said 5miinust ja Puuluup rahva häälte alusel edasi kuuendana. "Me oleme rahvabänd ja seda ma tõestasime ka Euroopas, nii et meil on olemas mingi võimalusepojukene," muheles Päevakoer.

Tederil ja Päevakoeral esineb nüüd selline seisund nagu Veissoni vigastus. "Mul on parem õlg ära tantsitud, see juhtus juba enne poolfinaali, tegemist on tõsise spordivigastusega," muheles Päevakoer.

"Ma tõmbasin päev enne finaali tantsides külje ära, siiamaani ei ole päris korras. Mul on esinemise ajal pill ja raske mikrofon ju ka käes," lisas Teder.

"Päris pull on, rahvas ka vist pahane pole, ma olen tähele pannud. 20. koht küll, aga vähemalt olete päris mehed, ütlevad nad meile," naeris Kohver. "Veissoni tants on meie "Mere lapsed" nüüd."