Pildid: Bedwetters esitas "Ringvaate" stuudios Eurovisiooni võiduloo "Kood"

Leelo Tungal tõlkis võidulaulu eesti keelde ning esitajaks oli tänavu Bedwetters koosseisus Joosep Järvesaar, Mihkel Mõttus, Rauno Kutti ja Karl-Kristjan Kingi.

"Meil olid kogu aeg järjest esinemised, polnudki aega mõtelda, et kes Eurovisiooni võidab," ütles Bedwettersi liige Rauno Kutti.

"Ma ei mõtle kunagi neid asju läbi, kui midagi pakutakse ja ütlen alati, et teeme ära. Ja puhtjuhuslikult pidi muidugi võitma kõigi aegade tehniliselt kõige raskem laul," ütled Bedwettersi laulja Joosep Järvesaar.

Järvesaare sõnul andsid nad räpiosa laulmisega esimestel minutitel alla ja asendasid selle kitarrisoologa. "Mõtlesin, et teen pigem kõrgete nootidega oma margi täis, et pole vaja räppima hakata. Neljapäevast laupäevani oli meil neli kontserti, nii et ma pühapäeval lihtsalt ei jõudnud laulda, eile timmisime instrumentaali. Aga eks ma püüan laulda nii hästi, kui suudan. Me keerasime rokki ja tümpsu juurde. Müts maha kõikide heade räpparite ees."