Kaupo Heinma: "Osoon" on olnud hindamatuks abijõuks loomaaia elust rääkimisel

Saade "Osoon" on kolme kümnendi jooksul olnud hindamatuks abijõuks loomaaia elust rääkimisel. Kajastust on saanud nii siin elavad suured ja väikesed asukad kui ka teised teemad, millele igapäevakülastaja ehk ei mõtlegi, nagu talitajate ja loomade vaheline side, loomade elukeskkonna rikastamine, erinevate liikide iseärasused ja liigikaitse. "Osoon" on juba saate algusajast toonud tähelepanu Euroopa naaritsate liigikaitsele ja taasasustamisele looduses. Kindlasti on saade muutnud ka paljude inimeste suhtumine erinevatesse liikidesse nagu hüäänid, kellesse suhtutakse tihti tugeva eelarvamusega.

Laiemalt on "Osoonil" väga tähtis roll Eesti loodusest ja keskkonnaga seotud teemadest rääkimisel. Saade võtab vaatluse alla ka neid looduse- ja keskkonnateemad, mis võivad jääda piisava tähelepanuta ja mis saate vaatajais seeläbi huvi tekitavad. Loodusteemadest ja liigikaitsest pidev rääkimine on eriti praegusel ajal väga tähtis, kuna keskkonnateemade roll ja tähtsus on ühiskonnas märgatavalt kasvanud.

"Osooni" suurim roll ongi eelkõige selles, et seob ühte saatesse väga erinevate valdkondade tegemisi ning annab seeläbi tervikliku ülevaate ning võimaldab seoste loomist. "Osoon" kajastab ka kõige problemaatilisemaid teemasid erapooletult ning annab mõtlevale inimesele võimaluse analüüsida ja ise seisukohta kujundada. Saatel on kindlasti olnud positiivne mõju keskkonnaseisundile, sest saatega koos on kasvanud juba terve põlvkond inimesi, kelle keskkonnaalast haritust on kujundatud.