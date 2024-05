Galerii: Koolitantsu juubelihooaeg lõppes pidulike kontsertidega

6. ja 7. mail jõudsid lavale 43 maakondlikelt ja piirkondlikelt tantsupäevadelt valitud tantsu. Veebruaris ja märtsis toimunud maakondlikel ning aprillis toimunud piirkondlikel tantsupäevadel osales enam kui 5000 tantsijat, kelle esituses jõudsid teatri- ja kontserdimajade lavalaudadele enam kui 500 tantsunumbrit.

Koolitantsu lõppkontsertidele jõudnud tantsude valiku tegid kunstilised juhid Kristiina Siig ja Ingrid Mugu. Nende eesmärgiks oli välja valida parimad näited võimalikult paljude tantsustiilide hulgast, et tunnustada ja toetada tantsuhuvihariduse mitmekesisust. Kokku kuus tantsu erinevatest maakondadest valis lõppkontsertidele ka tantsuanalüüsi koolituse läbinud Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii.

Festivali peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Koolitants kolme aastakümne jooksul üle Eesti kokku toonud lugematul hulgal tantsusõpru, kellest paljud on just Koolitantsult kaasa saanud inspiratsiooni ja jõu, et siduda oma elu tantsuga.

"Võistlusest on aja jooksul saanud festival ning meil on oma koht nii tantsupäevadele, üleriigilisele Koolitantsu Kompaniile kui ka tantsufilmidele," lisas Bergstein. "Kuid nii nagu kolmkümmend aastat tagasi, tantsivad ka tänasel Koolitantsul ühel laval koos tänava- ja kaasaegse tantsu tantsijad, show-tantsijad ja tantsulised võimlejad, rääkimata juba aastaid koos harjutanud ning alles äsja oma tantsuteed alustanutest."

Kunstilised juhid ja maakondlike tantsupäevade žürii andis üle ka Nike´i tunnustuspreemia, mille pälvisid julge ning selge ja eristuva käekirjaga noor koreograaf Anett Leesment Pärnumaalt; nüansirohkuse ja eakohasusega silmapaistvate tantsude autor ning juhendaja Maarja Kukumägi Viljandimaalt ning noori tantsijaid kaasavate improvisatsiooniliste võtete ja ideede julge teostaja Kärt Tõnisson.

Koolitantsu juubelihooaja puhul tunnustati ka neid olulisi koolitantsuinimesi ja -kooslusi, kes on läbi pikkade aastate olnud koolitantsu kõrval.

Aukirjad pälvisid:

Piirkondlik eestvedaja ja üks festivalile enim tantse toonud autor-juhendaja Andre Laine

Maakondlik eestvedaja ja aastatepikkuse järjepideva panuse eest Hiiumaa tantsuellu Tiina Kaev

Panuse eest eesti tantsukunsti ja -haridusse läbi-iga-aastase osalemise Koolitantsu tantsupäevade, Eesti noorte tantsukultuuri järjepideva salvestamise, arhiveerimise ja viimise eest sadade tuhandete eestimaalaste kodudesse eest Eesti Rahvusringhääling

Mõjuka ja järjepideva kaasaegse ja loovtantsu esinedamise eest Just Tantsukool

Järjepideva omanäolise käekirjaga show- ja estraaditantsude lavaletooja Showgrupp Vikerkaar

Oma maakonna tantsuhariduse mitmekülgne ja järjepidev edendaja Laine Mägi Tantsukool

Aastatepikkune ja järjepidev noorte tantsuloomingu vahendaja Eestimaa telekanalitesse Sven Soiver

Aastatepikkuse ja järjepideva panuse eest Läänemaa tantsuellu T-stuudio

Festivali Koolitants kontserdijuht oli laulja ja laulukirjutaja Kelly Vask. Lõppkontsertidele astusid lavale ka muusik Säm, live-bänd koosseisus Kristjan Luik, Mart Nõmm ja Henri Tammai ning üleriigilise Koolitantsu Kompanii tantsiajd katkenditega tantsulavastusest "Kui ma veel noor ja jumal olin".

Kõik lõppkontserdil esinenud tantsud leiab siit.