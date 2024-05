Uue muusika reede: Billie Eilish, Gameboy Tetris, Karl-Erik Taukar jt

Ouu – "Hääl Mu Taga"

Ouu avaldas viienda singli järgmisel nädalal ilmuvalt albumilt "Värvides". Bändiliikme Tiit Libliku sõnul räägib laul kiiksudest. "On nendeks kiiksudes siis tuunikala maitse vihkamine, raua- ja D-vitamiini puudus või keerulised kõhuliikumised," rääkis ta.

Kenors – "Varsti 2"

Kolmapäeval ilmus ansambli Kenors teine album "Tooted". Albumi helipilt on inspireeritud maailmamuusikast, segades seda kaasaegsemate stiilidega, võttes šnitti ka EDM-ist, eelkõige varajasest house- ja techno-muusikast.

Gameboy Tetris – "tabuuu"

Neljapäeval ilmus värske plaadifirma Maison Beasti alt Gameboy Tetrise esimene singel tema tulevaselt debüütalbumilt. Endine 5miinuse liige ütles, et "tabuuu" on väga isiklik lugu, sest see on esimene, mille ta kirjutas peal pikka kriisi. Lugu valmis koos produtsendi ja helilooja Martin Laksbergiga ning singlit saadab ka DEW8 ehk Siim Parisoo loodud muusikavideo.

Soundy, Sander Mölder ja Maria Kallastu – "Donna"

Soundy ehk Eero Muiste ehk Sound In Noise andis Suurbritannia tantsumuusika leibeli NoCopyrightSoundsi alt koos Sander Möldriga välja garage'i loo, millele Maria Kallastu vokaalidega RnB hõngu lisab. "Kokku tuli omanäoline lugu, mida on raske kuhugile konkreetsesse žanrisse liigitada. Igal juhul tundub, et tegime midagi uut – vähemalt Eesti kontekstis," arvas Soundy.

Soundslip – "In The Night"

Rivo Järvsoo ja Liis Kibuspuu duo Soundslip andis nädala alguses välja enda teise albumi "Selected homeworks, Vol. 2", millelt leiab üheksa vahemikus 2014–2024 valminud lugu. Uus album on järg dream-pop duo möödunud aasta novembris ilmunud samanimelisele albumile. Rivo Järvsoo on varem löönud kaasa ka ansamblites Imandra Lake, Bad Apples, Wolfredt ja Picnic.

Daniel Levi – "Nice Things"

Levi uus singel on artisti sõnul pisut irooniline poplugu, mis mõtiskleb selle üle, mida meil elus tegelikult ikkagi vaja. "Oleme lääne kultuuriruumis sattunud tarbimisetsüklisse, kus ainus soov on saada juurde ja juurde - ehk siis tuleb rahulolu. See laul ehk natuke provotseerib ja parodeerib seda mõtteviisi", rääkis Levi.

Cecilia – "Shotgun"

Tänavusel Eesti Laulu konkursil laiema avalikkuse ette lennanud Cecilia andis välja selle aasta teise singli, mis jätkab mööda "FOMO-ga" sisse käidud reiviseid radasid. "Kui suve hakul lastakse välja suviseid laule mida hea rannas kuulata, siis otsustasin veidi agressiivsema loo kasuks. Inspiratsiooniks oli veiniklaasi kõrval peetud vestlus tähelepanust ning suhetes tekkivatest illusioonidest - kõik see sai ka kirja pandud," kirjeldas laulja oma uut lugu.

Inger – "jah, sa oled see"

Inger soovib uue indie-pop singlige tekitada hea tunde ning anda võimaluse häbitult kaasa laulda. "Lugu räägib sellest, kui olulised on need õiged inimesed meie ümber," selgitas Inger. Loo produtsent on Steven Ilves.

Egert Milder – "Mangos On My Pillow"

"Uus lugu ongi ülistuslaul armastus keset suvist soojust, mangosid, kookospähkleid ja soolast merd," rääkis Milder oma uuest harrystylesilikust loost. Loo autoriteks on lisaks Milderile ka Matteo Capreoli ja Kaspar Kalluste. Muusikavideo filmis üles Mart Vares.

Elisabeth Tiffany ja Velle – "Future is hazy"

Ansambli Minimal Wind vokalist Elizabeth Tiffany ja kitarrist Velle Tamme andsid välja ühise singli, mis valmis samal ajal, kui Minimal Wind 2022. aastal Eesti Laulul osales. Singel juhatab sisse Elisabeth Tiffany sel aastal ilmuva lühialbumi.

Childish Gambino, 21 Savage, Ink, Kadhja Bonet – "Psilocybae"

Esmaspäeval avalikustas ilma igasuguse hoiatuseta oma peaaegu, et viienda ja uue albumi "Atavista" näitleja, muusik ja räppar Donald Glover ehk Chilidish Gambino. Peaaegu uue sellepärast, et suuremas osas on tegu lõpetatud versiooniga albumist "3.15.2020", mis ilmus 2020. aastal.

Billie Eilish – "CHIHIRO"

Reedel ilmus järjekordne gigantalbum, Billie Eilishi kolmas kauamängiv "Hit Me Hard And Soft". Kümme lugu ja 43 minutit kestvalt albumilt leiab üllatavalt palju laulja-laulukirjuta vaimus lugusid, aga ka juba tuttavamat Eilishi tummisust.

Rapsody – "Back In My Bag"

Viimaste aastate üks hinnatuimaid naisräppareid Rapsody, kes 2017. aastal nomineeriti ka aasta räppalbumi Grammyle, andis välja oma neljanda stuudioalbumi "Please Don't Cry", millel teevad kaasa ka Alex Isley, Erykah Badu ja Lil Wayne.

Karl-Erik Taukar – "Cuba Libre"

Taukar läheb suvele vastu kokteilirokiga, mis valmis koos tavapäraste kolleegidega – Fred Krieger, Stig Rästa ja Vallo Kikas.

Bad Art – "Kunda Kollane"

Kohaliku tänavaräpi üks jõulisemaid esindajaid Bad Art andis välja uue loo, mille biidi produtseeris 372Kaspar. Lool on ka Otto Suitsu režissöörikäe all valminud muusikavideo.

Chance the Rapper ja DJ Premier – "Together"

Endiselt oma viimase albumi järelkajast taastuv Chance the Rapper on maikuus vaikselt juba kaks singlit välja andnud. Sel reedel kaasas ka Gang Starris tegutsenud produtsent DJ Premier.