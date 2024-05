Veisson: on täiesti normaalne, et poliitika muudab inimesed emotsionaalseks

5miinuse ja Puuluubi mehed ei tundnud Malmös erilist survet suhestuda lauluvõistlust ümbritsenud Iisreali teemaga. Veissoni sõnul olenes see suuresti artistist endast. "Kui ta hirmsasti tahtis, siis ta tundis ennast rohkem survestatuna võib-olla. Aga meil küll survet peal ei olnud sellega seoses. Eesti on vist üsna rahulik," sõnas Veisson.

Kohvrigi sõnul erilisi sõnu enne lavale minemist neile peale ei loetud. "Vist saadi aru, et me oleme sellised juba vanemas soliidsemas eas kamp mehi," sõnas ta.

Üks väiksemat sorti sekeldus siiski Veissonil tekkis, kui talle koridori peal järele joosti ja uuriti, mis rätik tal ümber käe on seotud. Esimeses poolfinaalis kandis näiteks Rootsi endine eurolaulja Eric Saade avanumbris käes ümber Palestiina toetuseks traditsioonilist pearätikut Kufiiat. "Mul oli üks kaelarätt seotud käe ümber, et äkki sellel on mingi poliitiline sõnum, aga see oli Võrtsjärve nädala regatt, et see sobis," muigas Veisson.

Soome meediast käis lauluvõistluse järel läbi arvamus, et Eurovisioonilt peaks tema apoliitilisuse nõude ära kaotama, sest seda ei järgi lauluvõistlus niikuinii. "Poliitika definitsiooni järgi ei saagi midagi apoliitilist olla. Kui inimesed omavahel suhtlevad, siis seal on poliitika mängus, ükskõik, mida nad parasjagu teevad. On lihtsalt küsimus, et milliseid piire kuhu seada ja kuskil lubada või mitte lubada. On täiesti normaalne, et poliitika muudab inimesed emotsionaalseks ja pakub emotsioone," rääkis Veisson.

"Kui inimesed sellest lähtuvalt mingeid artiste armastavad rohkem või vähem, siis see on ka paratamatu, see on ka artistikuvandi osa ja mida sa mingit laulu vaadates tunned või mõtled. Kas Eurovisiooni peaks sellepärast muutma või ära jätma, on teine küsimus. Mulle tundub, et ülemõtlemine on ka väheke mõttetu. Lõpuks on see lihtsalt üks tore lauluvõistlus ja ma pole kindel, kas peaks sellele mingeid maailmarevolutsioonilisi ülesandeid andma," arutles Veisson.

Hollandi laulja diskvalifitseerimise kohta liikus Kohvri sõnul vähe infot. "Keegi ei rääkinud midagi. Kõik teadsid, et midagi juhtus, keegi ei teadnud, mis täpselt juhtus. Mul on endal isiklikult jubekahju, et Joostil võistlus niimoodi lõppes, aga on mis on. Me täna ka ei tea, mis täpselt juhtus ja kui vääriline karistus see oli," nentis Kohver.

Kuigi Veissoni sõnul selle taha seekord asi ei jäänud, siis tulevikus, kui Eesti tahab saata päriselt võidulaulu, siis peab vaatama, et eelarve pool ei jääks võistlusel takistuseks, sest hinnatakse laval kogu komplekti, mitte ainult laulu. "Kui võitma tahate minna, siis peab seda väga tõsiselt võtma. Kui sa oled väike indie-artist ja tahad seal läbi lüüa, siis pead arvestama, et lava-show on ka tähtis. Pead arvestama, et mida terviklikum kontseptsioon on, seda suuremad šansid on," ütles ta.