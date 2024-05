Galerii: Eesti eurolaulikud jõudsid koju

Lauluga "(Nendest) narkootikumides ei tea me (küll) midagi" Eurovisioonil esinenud 5miinust ja Puuluup saavutasid lauluvõistlusel 20. koha.

Pärast finaali saatele "Hommik Anuga" antud intervjuus sõnasid lauljad, et jäid oma etteaste ja saadud kohaga rahule.

"20. koht, või siis rahvahääletuse 13. koht, on täpselt see, mille järele tulime. Kui Aivar Pohlak juhiks Eesti Laulu, oleksime 58. kohale jäänud," ütles Kohver.

"Kõige suurem katastroof on see, et me kaotasime Soomele ühe punktiga," leidis Lancelot. "See jääb hinge närima küll," nõustus Korea.