Pille Lill: minu Eestisse tagasitulek oli teiste silmis läbikukkumine

"Mõtlesin, et kui ma tulen Eestisse tagasi, siis saan kõike jätkata," kirjeldas Pille oma ootusi, eriti arvestades asjaolu, et ta oli hiljuti 11 ooperis peaosa laulnud. "Aga uks pandi kinni," imestas ta.

Ooperimaja uus ja ootamatu suhtumine tõmbas Pille sõnul ta elule täiesti uue pöörde, milleks ta polnud kuidagi ette valmistunud. "Kaks aastat nurgas," sõnas sopran, kelle sügavad haavad on küll paranenud, aga hääl pole taastunud.

"Aga see oli selle aja märk," püüab naine kuidagi ooperimaja mõista: "oli väga vähe neid, kes tollal väljas õppisid. Ma olin üks esimesi üliõpilasi üldse Eestist, kes läks Soome. Saan nendest aru, aga ainukene, mida ma ei mõista – ma ju laulsin tegelikult väga hästi."

Pillele tundus, et välismaa õpingute järel Eestisse tagasitulek oli otsustajate silmis läbikukkunine.

"See võttis ka minult ära igasuguse soovi mõelda kui esineja – laulja, tantsija –, mida ma väga tahtsin. Need hetked on väga rasked, kui sind lõigatakse ära sellest, mida sa oskad ja armastad. Ja õiget põhjust nagu ei ole," sekkus Pillega saatesse tulnud tütar Leelo Lehtla, kel oli ema olukorda toona lapsena väga raske kõrvalt vaadata.

"Aga õnneks on ema niivõrd positiivse loomuga, ja aktivist, et ta leiutas end suhteliselt ruttu uuesti. Ja laulis ka, aga jah – ta ei leidnud enam enda päris häält, mis tal oli enne seda traumat," lisas Leelo.

Elu läks edasi. Haavadest aitas Pillel paraneda muusikute fondi PLMF loomine, kus ühes emaga on õlg õla kõrval aastaid töötanud nii Leelo kui ka Pille noorem tütar Maria.

Kangekaelsuse vead

Leelo jutustas, kuidas juba kolmeaastasest peale saatis tema igapäevaelu kodus ooperirolle õppiv ema. Muusika kõrval kasvamine andis Leelole oskuse, mida ta täiskasvanuna kasutab kultuurikorraldaja ja muusikamänedžeri töös – lauljate hääle kvaliteedi ja omapära tunnetuse ilma ise muusik olemata. "Sain läbi ema selle tundmise kätte."

Leelo muigab, et tema kõrvus ja südames kajab lapsepõlvest saati kõige kõvemini ema esitatud Tosca roll.

Pille on varem öelnud, et Leelo oli harukordselt hea laps, aga ta tegi tema kasvatamisel kangekaelsuse tõttu palju vigu. Saatejuht Sten Teppani küsimusele, mida Pille selle all silmas pidas, vastas viimane, et ta tegeles enda elu üles ehitamise ja oma asjadega, aga oleks pidanud palju rohkem last kuulama, kaasama, mõistma ja tema jaoks olemas olema.

"Mul ei olnud aega ja see ongi üks väga raske asi, aga väga paljud emad suudavad seda oma tööde-tegemiste kõrvalt. Leelo oli väga palju vanaemaga, ma ei arva, et see oli õige. Ema ja lapse ühisväli, ühismõtlemine ja üks olemine on väga oluline. Oleksin pidanud palju rohkem leidma seda südamesidet, et armastuseliin, mis nabanöörist tuli, ei katkeks hetkekski, vaid oleks kogu aeg särisev," rääkis Pille.

Turvatunne ja stabiilsus

Uuesti sai Pille emaks kuusteist aastat hiljem, mil sündis tütar Maria. Pille meelest suutis ta Mariale osutada rohkem tähelepanu kui omal ajal Leelole, kuigi ka siis tegemisi jätkus.

"Võib-olla aga oli juhuste kokkusattumus, võib-olla mingi tõuge, aga igal juhul välja kukkus väga vahvasti," kommenteeris Pille laste suurt vanusevahet ning nentis, et teise lapse sünd nii palju aastaid hiljem andis abielule uue mõõtme.

Leelo nentis, et tema ja noorema õe lapsepõlv erines kardinaalselt: "Mina kasvasin kolmes eri riigis väga turbulentsel ajal – Nõukogude Liidu lagunemine ja muud sündmused sealjuures. Aga mu õde Maria on põhimõtteliselt kasvanud ühes ja samas elutoas kõik oma kaheksateist aastat. Ta oli hästi kodune: nautis oma aega, klaverimängu, arvutimänge. Mina hakkasin juba seitsmeaastaselt tööle ja olin võib-olla natuke ettevõtlikum."

Suhet sedavõrd palju noorema õega peab Leelo pigem vanemlikuks, kuna hoidis Mariat beebina palju. Leelo enda esimene tütar sündis viis aastat pärast Mariat: "Nii et nemad on justkui nagu rohkem õed kui meie olime."

Oma vanemate juures peab Leelo kõige tähtsamaks turvatunde ja stabiilsuse loomist ja hoidmist. Pille ja tema abikaasa Jaak Lill on koos olnud üle 40 aasta.

"Konstantsus on väga tähtis. Praeguses ühiskonnas jääb seda üha vähemaks ja vähemaks, et su vanemad kokku jäävad. See on juba iseenesest midagi, mis enda elus väga toetab – kui sa näed mudelit, kus on stabiilsus ja turvalisus. Sest mida me ikka siin elus muud otsime, kui turva- ja heaolutunnet. Et kõik on paigas, baasvajadused kaetud," tõdes Leelo.

