Eurovisiooni võitja Nemo: nautisin hetke ja rääkisin oma loo

Laupäeval võidutses Eurovisiooni finaalkontserdil Šveits, kelle võidulugu "The Code" esitas Nemo. Laulja loodab, et finaalkontserdi ajal ja järel tunnevad mittebinaarsed ning transsoolised inimesed, et neid nähtakse.

Šveitsi lauljal oli raske sõnu leida. "See kogemus oli väga intensiivne, väga eredate kõrghetkedega ja väga sügavate madalhetkedega. Aga lõpuks seisan siin teadmisega, et see, mis ma tegin, puudutas nii paljusid inimesi, kes on mittebinaarsed või transsoolised. Ma loodan, et nad tundsid täna, et neid nähtakse," rääkis Nemo.

Võidulaul on Nemo hinnangul tema esimene, millest ta räägib kvääriks olemise rõõmudest. "Tundsin ennast lugu kirjutades mugavalt, olen rahul sellega, kes ma olen ja tähistan selle looga seda tunnet. See on mu elu jaoks väga oluline lugu," rääkis laulja.

Enne finaalis esinemist mõtles Nemo, et vahet pole, mis juhtub, aga tema tahab lihtsalt hetke nautida ja nendes kolmes minutis kohal olla. "Tunnen, et just seda ma tegingi ja rääkisin oma loo," lisas ta.

Lavadekoratsioonina kasutatud pöörlev ketas sümboliseerib Nemo sõnul tasakaalu. "Tasakaalu leiab ainult läbi liikumise ja voolavuse. See on väga ilus sümbol soovoolavatele kogukondadele üle terve maailma," selgitas Nemo.