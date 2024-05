5miinust ja Puuluup finaali järel: parim lugu võitis

Eesti eurolaulikud on võidulooga rahul. "Super hea lugu!" hüüatas Ramo Teder ning kahe bändi peale kokku oli Marko Veisson ainus, kes võidulugu parimaks looks ei valinud.

Enda esinemisega jäid mehed väga hästi rahule. "20. koht, või siis rahvahääletuse 13. koht, on täpselt see, mille järgi me tulime. Kui Aivar Pohlak juhiks Eesti Laulu, siis me oleks 58. kohale jäänud," ütles Kohver.

"Te olete ka meile lubanud igasugu asju," naeris Päevakoer, kui bändidele meenutati, et koju lubati tuua koht vahemikus 2.-7. "Kõige suurem katastroof on see, et me kaotasime Soomele ühe punktiga," leidis Lancelot. "See jääb hinge närima küll," lisas Korea.

Kohvri sõnul tekkis žüriipunktide jagamise ajal meestel eesmärk jäädagi nulli peale. "Seda ka ei juhtunud, nii et jälle läbikukkumine," naeris Kohver. "Itaalia ja Austria rikkusid ära selle plaani," lisas Veisson.

"Kõige rohkem võitsime Eurovisioonilt igakuiseid Spotify kuulajaid," naeris Ramo Teder. "Puuluubi kuulajate arv on 40 või 50 kordistunud. Nad on isegi Nublust ees," täpsustas Korea. "Noepist ka," lisas Teder.

Kõige ootamatum koht, kus mehed Veissoni tantsu on näinud, on kontsertsaali tehnilisele personalile mõeldud ala. "Inimesed, kes on siin võib-olla kuu aega lihtsalt tööd vihtunud ja ei pruugi olla üldse mingid Eurovisiooni fännid, hakkavad meie laulu ajal Veissonit tantsima," rõõmustas Korea.

Ramo Tederi sõnul osutus Eurovisiooni produktsioon oodatust palju sõbralikumaks. "Ma ootasin midagi külma ja väga organiseeritut, sa ei kohtu teiste artistidega. Me olime natuke nagu folgifestivalil," leidis Teder.

Veissoni sõnul jätkab Puuluup nüüd oma väikeses nišis askeldamist. "Ja lähme koju!" lisas Kohver. "Ei tulegi homme siia tagasi. Veider," rääkis Päevakoer. Korea lisas, et imelikul kombel jääd seda pinget igatsema.