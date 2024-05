5miinust ja Puuluup: meie igatahes pingutame finaalis

Vahetult enne Eurovisiooni finaali andsid 5miinust ja Puuluup "Aktuaalsele kaamerale" intervjuu, kus nad ütlesid, et neid kurvastab, et Hollandi esindaja Joost Klein diskvalifitseeriti, aga nemad annavad endast Eurovisiooni laval kõik.

"Ma olen kurb, er Joostiga nii läks," ütles Kohver Hollandi laulja Joost Kleini kohta, kes Eurovisiooni finaalist diskvalifitseeriti.

"See on ju ikkagi lauluvõistlus ja seda me tulime siia tegema. Meie teeme ärevaid liigutusi laval," lisas Marko Veisson.

Päevakoer sõnas, et neile on ka öeldud, et nad peaksid palju rahulikumalt võtma. "Aga ma arvan, et me igatahes läheme pingutama."