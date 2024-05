Sekeldustesse sattunud hollandi eurolaulja diskvalifitseeriti

EBU avaldas reede pärastlõunal, et uurib Hollandi eurolaulja Joost Kleiniga seotud intsidenti. Väidetavalt ähvardas Klein neljapäeva õhtul Eurovisiooni lavastusmeeskonda kuuluvat naistöötajat. Rootsi politsei on mõlemad osapooled üle kuulanud. "Kuigi juriidiline protsess kulgeb omasoodu, ei oleks tal kohane konkursil jätkata," kirjutab EBU tehtud avalduses.

"Säilitame nulltolerantsi ebasobiva käitumise suhtes meie üritusel ning oleme pühendunud oma töötajate turvalisuse tagamisele. Selle valguses loetakse Joost Kleini käitumine meeskonnaliikme suhtes konkursi reeglite rikkumiseks," seisab avalduses.

EBU lisas, et vastupidiselt sotsiaalmeedias levinud juttudele ei olnud asjasse seotud teised delegatsioonid ega artistid.

Hollandi ringhääling: EBU otsus on ebaproportsionaalne

Hollandi ringhäälingu AVROTROS-i hinnagul on diskvalifitseering ebaproportsionaalne karistus. "Meil on sellest väga kahju ja tuleme selle juurde hiljem tagasi," seisab avalduses.

We hebben kennis genomen van de diskwalificatie door de EBU. @AVROTROS vindt de diskwalificatie disproportioneel en is geschokt door de beslissing. We betreuren het enorm en komen er later inhoudelijk op terug. #eurovision2024 #europapa #joostklein pic.twitter.com/OBBLl2mU5x