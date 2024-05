Järgmist noorte Eurovisiooni võõrustab Madrid

Hispaania Ringhääling RTVE avaldas, et järgmine noorte Eurovisioon peetakse 16. novembril Madridis.

Kuigi möödunud aasta lõpus Nice'is peetud noorte Eurovisiooni võitis teist aastat järjest Prantsusmaa, loobus võidumaa võistluse korraldamisest, sest juunioride Eurovisiooni lauluvõistluse reeglid ei kohusta võitnud ringhäälinguorganisatsiooni järgmisel aastal lauluvõistlust võõrustama.

Pärast Prantsusmaa loobumisotsust pakuti võimalust Hispaania Ringhäälingule (RTVE). Ana María Bordas, juunioride Eurovisiooni lauluvõistluse Hispaania delegatsiooni juht sõnas veebruaris, et RTVE võttis 2024. noorte Eurovisiooni korraldamise hea meelega vastu.

"RTVE jaoks on järgmise noorte Eurovisiooni korraldamine järjekordne samm jõupingutustes, mida avalik-õiguslik ringhääling on viimastel aastatel teinud, et Hispaanias Eurovisiooni edendada ja anda meie muusikale rohkem asjakohasust," lisas Bordas toona.

Viimati võidutses Hispaania noorte lauluvõistlusel 2004. aastal, kuid 2005. aasta võistlus peeti hoopis Belgias. Tänavu Hispaanias peetava võistlusega tähistatakse muu hulgas toona riiki esindanud María Isabeli võidu 20. aastapäeva.