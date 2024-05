Marko Veisson: Eurovisioon on tekitanud nihke minu maitse-eelistustes

Enne poolfinaalis lavale astumist olid 5miinuse ja Puuluubi meestel käed ja jalad tööd täis, kuid selle vahele leiti aega ka, et võõrustada külalisi ja käia ka ise konkurentidel külas. Näiteks õpetati Veissoni tantsu eelmise aasta Soome esindajale Käärijäle.

Käärijä sõnul polnud tants üldse raske. "Kui selgeks saad, siis ei ole raske," kommenteeris artist. Kohver pani aga content'i tootmiseks pihta Käärijä kuulsad rohelised varrukad. "Käisin neil külas ja seal oli hea meeleolu, ei muretsetud eriti, mis ongi võiduvõimaluse võti," rääkis soomlane.

Päevakoer rääkis, kuidas enda võimaluste tõstmiseks tuleb teha usinalt sotsiaalmeediatööd. "Kõik siin teevad seda läbisegi, ilmselgelt sellepärast, et loodame, et keegi teine siis ennustaks meie poolt."

Kohver oli ülendatud meeleolus. "Megavahva! Kõik on sõbrad, kõik on ühe eesmärgi eest väljas, muusika ühendab, väga lahe on," kommenteeris ta lavatagust melu. Lancelot sõnas, et läbi selle, et neil endal on lõbus ja hea Eurovisiooni keskkonnas olla, tuleb ka hea esinemine.

Marko Veisson on endale üllatuseks avastanud väga palju häid lugusid. "Eurovisioonimull on tekitanud nihke minu maitse-eelistustes, mulle tundub, et ma elan kaasa praktiliselt kõikidele asjadele, mida ma kuulen siin."

Eesti lava-show produtsent Magnus Müürsepp kiitis poisse ja sõnas, et nüüdseks enam pisiasjade lihvimisega ei tegeleta. "Kogu fookus on pandud sellele, et see energia ja emotsioon, mis lava peal välja paistab, oleks maksimaalne," sõnas ta.

"Ma arvan, et me oleme need, kes suhtlevad publikuga kõige rohkem. Publik on meile osades kaadrites väga lähedal," rääkis lava-show režissöör Tarmo Krimm ajaloolist võimalust alustada etteastet publiku seast.

Eesti, 5miinust ja Puuluup Autor/allikas: Corinne Cumming / EBU

Peale poolfinaali etteastet

Lavalt maha astudes olid mehed pahviks löödud. "Nõme osa on ees, kui hakatakse ütlema, kes saab ja kes ei saa," sõnas Korea. Veisson arvas, et läks enam-vähem okeilt. Poolfinaali nautisid 5miinuse ja Puuluubi mehed aga green-room'is hubaselt teki all popkorni süües.

Finaali pääs tuli lõpuks aga ikkagi üllatusena. "Täiesti haige! Me olime täiesti veendunud, vaadates neid kihlveokontorite tulemusi, ja kui tulid need autsaiderid, Lätid ja Austriad, et homme paneme Kopenhaagenisse ja ma ei tea kuhu edasi," väljendas Korea oma üllatust.

"Uskumatu! Aga nüüd tuleb finaalis endast kõik anda," sõnas Lancelot.