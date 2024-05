Karmel Killandi: 5miinust ja Puuluup on nagu tippsportlased

Karmel Killandi jagas Raadio 2 saates "Hommik!" teise poolfinaali järgseid muljeid ning ütles, et 5miinust ja Puuluup on nagu tippsportlased, teevad väga palju tööd ja usuvad sellesse, mida teevad. Tema sõnul annavad mehed tohutult intervjuusid, teevad sotsiaalmeediasse ägedat sisu ning on ka väga head suhtlejad, kelle juurde tullakse meelsasti juttu ajama.

"Pärast eilset poolfinaalist edasipääsemist sõime ära kaheksa pitsat, sest kõigil olid kõhud tühjad. Poolfinaali järgne pressikonverents võttis ka kõvasti aega, nii et me olime kell pool kaks öösel veel Arenal. Siis tulime oma hotelli, kus toimus ametlik poolfinaali järgne afterparty (järelpidu - toim.). Tegime viisakalt väikese šampanja ja õlu, tundsime elust rõõmu ja magama jõudsime kella kolme-nelja vahel öösel," meenutas ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi teise poolfinaali järgseid tegemisi.

Killandi sõnul olid 5miinust ja Puuluup hommikul kell kümme juba finaali läbimängul. "Meie poistel on kõik selge, aga kaamerameestel veel ei ole. Nüüd hakkab tehniline tiim uuesti vaatama, kuidas kogu show kulgeb, esinejate järjekord on ju teine, kuidas on üleminekud, midagi natuke muudetakse, see on suur koostreenimine. Nagu sümfooniaorkestergi. Ega see ei tähenda, kui trompetil ja tšellol on partiid selged, nad peavad ikkagi lugu koos ka harjutama, et kuidas see kõlab, mitte ainult kontserdil kokku tulema."

"Üllatavalt hästi saab Eesti delegatsioon omavahel läbi. Seda kartsin kõige rohkem, et seltskond on väga suur ja väga emotsionaalne, et mis kohapeal saama hakkab. Tegelikult ma pean meeste ees võtma ikka mütsi maha. Nad on tõesti väga süsteemsed, väga täpsed, kõik päevaplaan on paigas. Nad hoiavad sellest raudselt kinni, nad on nagu tippsportlased, nad on tõesti väga-väga töökad, ja väga usuvad sellesse, mida nad tegema on tulnud."

"Nad annavad tohutult intervjuusid, neil on tõeliselt tihe päevakava siin," ütles Killandi. "Omakeskis oleme eesmärgiks pannud ja selle ka välja öelnud, saada finaalis teine kuni seitsmes koht."

See on suur väljakutse, aga Killandi sõnul on ta alati seda meelt, et kui tulla võistlema, siis sa peadki endale julgeid eesmärke seadma ja teistpidi olema valmis ka kaotama, sest see on ju võistluse olemus.

"Tähtis on tegelikult see, et 68. korda toimuval Eurovisioonil näeme me innovaatilist Eestit, näeme eestikeelset laulu, näeme vana kultuuri hiiu kandle näol, näeme ägedat tantsu ja head energiat laval, mida meil rohkem veel vaja on?" ütles Killandi.

"Meil on täna tihe tööpäev, sest õhtuks tuleb teha lugu "Ringvaatesse" ja homseks terve pooletunnine saade sellest, kuidas meil siin läheb ja kellega me kohtunud oleme. Nii et meie istume täna montaažis," avas ta oma tiimi päevaplaane.

Killandi sõnul on tänaõhtune kontsert mõeldud juba žürii jaoks. "Nüüd kuni finaalini tuleb kõik kontserdid korralikult esitada ja endast kõik maksimaalselt anda. Aga ma ütlen veelkord, et Puuluup ja 5miinust on eriti tublid ka lavataguses sisu, nad teevad Tiktokki mänge erinevate teiste võistlejatega. Üks mäng oli selline, kus nad varastavad ära teiste lauljate olulisi asju. Näiteks eile varastas Kohver ära Käärija rohelised varrukad, jooksis eest ära ja vaatas, kas Käärija saab ta kätte."

"Nad on väga sõbralikud ja head suhtlejad ning nad on sõbrad paljude esinejatega. Arenal olles ma ka näen, et tullakse nende juurde rääkima ja küsima, kuidas neil läheb, nad viskavad nalja, nad tahavad suhelda ja saavad sellega väga hästi hakkama," ütles Killandi.

Eurovisiooni finaal toimub 11. mail. 5miinust ja Puuluup astuvad üles üheksandana.