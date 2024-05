Sibulatee kalapuhvetite päeval saab lustida ja nautida head sööki

11. mai toimub Sibulatee kalapuhvetite päev, kus oma õue ja hooviväravad avavad 22 erinäolist puhvetit. Peipsimaa pärimuskeskuse perenaine Kairi Güsson ütles "Terevisioonis", et külalistel tasuks ära teha eeltöö ning valida enda jaoks välja just need kohad, mida kindlasti soovitakse külastada.

"Kuna praegu saab järvest värsket kala, siis on just nüüd õige aeg kalasööke teha. Kalapuhvetite päeval pakuvad puhvetid ahvenat, koha, haugi, latikat ja lutsu," ütles Peipsimaa pärimuskeskuse perenaine Kairi Güsson. "Kalatoiduvalik on väga rikkalik. Saab kala- ja sibulapirukaid, kalapraade, suppe, salateid, pelmeene."

Güssoni sõnul pakub nende kohvik "Tädi Šura" lisaks kalale ka siguriga toite, näiteks torti. "Valmistume ka emadepäevaks, kui keegi tahab midagi maitsvat kaasa osta."

11. mail toimuval Sibulatee kalapuhvetite päeval on avatud 22 kalapuhvetit. "Külalistel tasuks ära teha eeltöö, valida menüüde ja programmide järgi oma päevakava, sest see pole ainult söömine, vaid kohapeal toimub ka palju erinevaid tegevusi. Mõeldud on lastele, saab käia loomataludes ja erinevates õpitubades osaleda."