Uue muusika reede: Reket, Camila Cabello, Valge Tüdruk, Post Malone

Sandra Eowyn – "Thinking About You"

Jazz'i ja popiga mängiv Sandra Eowyin avaldas teise singli 30. mail ilmuvalt debüütalbumilt "Handle With Care". Uut lugu peab laulja julgeks, enesekindlaks, tugevaks ja ausaks. Muusika ja sõnade autor on lauljatar ise.

Haldi & ans Flamingo – "Meile kahele"

Seni estraadigruuvist inspireeritud arranžeeringuid esitanud bänd andis välja esimese originaalsingli, mis juhatab sisse 10. augustil ilmuva EP "Õige aeg". Originaalloomingu eest vastutavad Haldi ning bändijuht Mattias Tirmaste. "EP loomise üheks ajendiks on soov jätkata Marju Kuudi, Els Himma või Heidy Tamme sisse käidud muusikalist rada. Kogu maailm on suurepärast soulmuusikat täis, kuid meile on oluline just see, et meie muusikas oleks ka meie kultuuriruumi puudutus juures," rääkis Haldi uuest lühialbumist.

Reket – "kodu"

Möödunud nädalal Maris Pihlapi värskel singlil oma panuse andnud räppar Reket on pärast mõni kuu vähem kui aasta kestnud pausi tagasi ka uue soolosingliga. Värske loo autoriteks on räppari enda kõrval Kristjan Ruus ja 372Kaspar.

Valge Tüdruk – "Tere, päevik!"

Laulja, näitleja ja performance-kunstnik Elina Masing ehk Valge Tüdruk andis välja debüütalbumi "Emo G". Koos produtsent Markus Paloga Prantsusmaa stuudios valminud plaadilt leiab 12 lugu. "Album kujunes oodatust eklektilisemaks, mis peegeldab minu jaoks kaasaja laialivalguvust ja sundviisilist vaatemängulisust," rääkis Valge Tüdruk ise.

Kalle Tikas – "Heron's Dance"

Kittarist Kalle TIkas avaldas esimese sooalbumi "Strange Box", millelt leiab viis elektrikitarril esitatud avant-bluusi mõjutustega lugu. Bluusiduos Ringhold tegutsev Tikas leidis, et uus album on filmilik teekond mööda ööpimedaid tänavaid ja hommikuvalguses tärkamisi.

Strange Box by Kalle Tikas

Meinart – "All for Julie"

Noor multiinstrumentalist Meinart avaldas loo, mis on ood noormehe lemmikbändile The Beatles. Lugu juhatab sisse suve hakul ilmuva debüütalbumi. "Kuigi olen selle albumiga tegelenud vaid paar aastat, siis tundub nagu oleks tegelenud juba sada aastat, aga olen õnnelik, et saan selle lõpuks välja anda," lisas Meinart ise.

6hunesseq – "kelle kuused kumavad"

Debüütalbumiga tuli välja ka ansambel 6hunesseq (võro keeles "õhuniiskus"). Albumi "ma olen maa peal v66ras" lood on paljuski kogutud vanadelt eesti-rootslaste asualadelt, kus on ajalooliselt palju hiiu kannelt mängitud. Enda sõnutsi paneb ansambel rahvakoraalide maailma kohtuma oreli, arhailise hiiu kandle ning eesti pärimusmuusikas põhiliselt tantsumuusika teenistuses oleva viiuliga.

LeHanna – "situatsioon"

Hanna Martinson ehk LeHanna läheb suvele vastu uue singliga, mis on inspireeritud suhtevormist situationship. "See on olukord, kus kaks inimest on määratlemata suhtes – veidi rohkem kui sõbrad, kuid vähem kui pühendunud romantilised partnerid. Selline suhte situatsioon on ideaalne retsept emotsionaalse segaduse tekkimiseks. Ja kui emotsioonidest rääkida ei taheta, võetakse suhtluskeeleks kasutusele palavalt armastatud kehakeel," selgitas laulja.

Camila Cabello ja Lil Nas X – "HE KNOWS"

Camila Cabello jätkab ootamatult selgroogse popmuusika väljaandmist. Seekord abis Lil Nas X ning läbi terve loo põimitud sämpel Londoni moodsa RnB artist Ojerime loost "Give It Up 2 Me".

Post Malone, Morgan Wallen – "I Had Some Help"

Post Malone kutsus appi USA hetkel ühe suurima kantri-popstaari Morgan Walleni ning koos anti välja kitarrine pala, mis tundub viitavat, et Post Malone võtab uuel albumil ette kantrisemad rajad.

Charli XCX – "360"

Briti hüperpoppar avaldas oma selle aasta kolmanda singli. Uute lugudega rühib Charli 7. juunil ilmuva 7. stuudioalbumi "BRAT" ilmumise poole.

Beabadoobee – "Take A Bite"

Londonis kasvanud filipiini päritolu muusiku Bea Kristi uus singel annab esimese maigu tema augustis ilmuvast kolmandast albumist "This Is How Tomorrow Moves", mille produtsendiks on Rick Rubin.

Coi Leray – "Lemon Cars"

Seni räpi ja RnB vahel edasi-tagasi liigelnud Bostoni artist Coi Leray võtab uuel singlil hoopis indie-popisema suuna.