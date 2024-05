Kohver: Eurovisiooni finaalis on meil vaja jõuda tabeli esimesse poolde

5miinust ja Puuluup jagasid "Terevisiooni" vahendusel oma esimesi muljeid pääsust Eurovisiooni finaali ning ütlesid, et nende eesmärk on finaalis jõuda tabeli esimesse poolde. Selle saavutamiseks tõustakse Kohvri sõnul hirmvara üles, minnakse laulutrenni ning hakatakse hoolega oma esitust lihvima.

"Hommikul lähme hirmvara laulutrenni ja hakkame lihvima oma esitust, sest meil on ikkagi vaja jõuda finaalis tabeli esimesse poolde," ütles Kohver vahetult pärast eilset teist poolfinaali. "Heal juhul tuleme seitsmendaks. Miinimumprogrammi oleme täitnud, jõudsime finaali."

"Finaalis top kümme kõigepealt ja siis kohad kaks kuni seitse," lisas Korea.

Kohver rõõmustas, et finaalis on nende head sõbrad norrakad ning hea semu Joost. "Taani jäi välja ja sellest on nii kahju."

"Rääkisime Sabaga ja vaatamata sellele, et ta oli alguses päris murtud, ja oli nii kohmetu rõõmustada tema kõrval, kui tema oli nii murtud, siis tegelikult nüüd on tal päris okei," ütles Korea.

Kohver ja Korea sõlmisid kaamera ees kihlveo, kus Kohver arvas, et Eurovisiooni lauluvõistluse võidab Joost väga napilt Nemo ees ja Korea oli arvamusel, Joost on lõpuks üks suur party trick ja Šveits on laul, mis läheb hinge.