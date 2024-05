Kirurg: väga tõsiseid traumasid saab lihtsal moel ennetada

Kirurg Sten Saar rääkis "Terevisioonis", et kõige sagedasemad traumad suvel on kõrgustest kukkumine, liiklustraumad ja noavigastused. Kõiki neid õnnetusi saab aga väga lihtsa vaevaga ennetada. Tema sõnul on vaja kanda õiget turvavarustust, alkoholi tarvitada mõõdukalt ning autoga sõites piirkiirust mitte ületada.

"Kõige sagedasem trauma suvel on kõrgustest kukkumine. Minnakse maale, hakatakse katust parandama või kõrgelt oksi saagima, see toob väga tõsiseid traumasid ning vajab sageli suure traumameeskonna kokkukutsumist," ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse kirurg Sten Saar.

Teisel kohal suvel on liiklustraumad. "Õnnetused autode, mootorrataste, tõukerataste ja jalgratastega. Kui mootorratastega sõites kantakse kiivrit korralikult, siis jalgratturid võiks palju hoolsamalt kiivreid kanda. Mootorratturitel on õnnetustel sagedased alajäsemete vigastused, jalad on tõsisel kokkupõrkel nagu hakkliha, kui ei kanta spetsiaalseid jalatseid, mootorratturitel tasuks sellele mõelda."

Kolmandal kohal suviste traumade hulgas on noavigastused. "See ei ole gängidevaheline sõda, see on ikkagi pikaajalise pidutsemise tulemus. Kui ikka viis või seitse päeva järjest pidutsetakse, siis ühel hetkel võetakse noad välja ja nii see läheb."

Saare sõnul on juulis-augustis traumatööd kindlasti rohkem kui muul ajal aastas. "Väga tihti tuleb tööl see mõte, et neid traumasid oleks saanud ära hoida. Oluline on mõistlikkuse säilitamine. 70 protsenti inimesi surevad õnnetuse kohapeal, nad ei jõuagi üldse haiglasse."

"Vettehüpped on ka väga tõsised lood. Need on enamasti noored mehed, kes tihti jäävad alakehast halvatuks. Üks hüpe ja kogu elu on muutunud, alati tasub enne mõelda, kas seda hüpet on vaja teha. Kui seljaaju läbilõige tekib, siis pole enam mitte midagi teha."

Laste traumade puhul Saare sõnul arstid suvel sellist hüppelist tõusutrendi ei näe kui täiskasvanutel, aga ka lastel on suvel traumasid rohkem. "Lapsed sõidavad tihti ilma kiivrita, lapsevanemad, näidake ise eeskuju ja pange nii endale kui lastele kindlasti kiivrid pähe."

"Traumade ennetamises ei ole midagi keerukat, tuleb kanda õiget turvavarustust, hoida alkoholiga piiri, mitte ronida katust parandama, kui alkoholi tarbitakse, ära ületa kiirust, lihtsad asjad päästavad väga palju," lisas Saar.