Video: mitmed Eurovisiooni legendid võtsid mikrofoni taas kätte

Suurel ühislaulmisel esitasid oma vanu hitte "My Number One", "Everyway That I Can" "Take Me To Your Heaven" Helena Paparizou, Sertab Erener ja Charlotte Perrelli.

Nagu eelmisel korral, mil lauluvõistlus Rootsis toimus, tehti ka sel aastal võistlusest üks humoorikas laul. Kui eelmisel korral lauldi sellest, kuidas ideaalset Eurovisiooni lugu teha, siis sel korral võeti luubi alla seitsmekordse võitja Rootsi edukus. Teiste seal toodi lavale möödunud aastal teiseks jäänud Soome laulja Käärija.

Meeleoluka õhtu lõpetas Rootsi bänd Herreys, mis võttis võistlusest osa 1984. aastal lauluga "Diggi-Loo Diggi-Ley".