Birgit Sarrap: loodan, et 5miinust ja Puuluup suudavad laval toimuvat nautida

Viimati toimus Eurovisioon Malmös 2013. aastal. Tol korral esindas Eestit lauluvõistlusel Birgit Sarrap looga "Et uus saaks alguse".

"Olid väga ilusad ajad ja endal on ka natukene eriline tunne sel aastal, kui tõesti selles samas kohas, kus mina 11 aastat tagasi käisin, kogu see möll toimub," sõnas laulja "Ringvaatele" antud intervjuus.

Sarrap tunnistas, et enne lavale astumist oli tunne väga raske. Ta usub, et ka tänavused eurolaulikud päris külma kõhuga sadade miljonite televaatajate ette ei astu.

"Me võime mõelda küll, et 5miinust on pullivennad ja Puuluubi tüübid on ka elu näinud, aga ma arvan, et nende sees on natukene heas mõttes tugev närv ka," sõnas ta. "Ei taha ju kuidagi halvasti esitada ja äkki midagi juhtub, tahaks lihtsalt võimalikult hästi teha. Ma loodan, et nad suudavad kõik mured ära unustada ja lõpuks seda kõike täiega nautida."

Sarrap meenutas, et tema jaoks oli juba finaali jõudmine omamoodi võit. "Ma teadsin, et minu eestikeelne ballaadikene esimeste lugude hulka kindlasti ei jõua. Mina sain lihsalt endast parima anda," lausus ta ning lisas, et tema jaoks oli kõige olulisem, et eestlased ta lauluvõistlusele üldse valisid.

Sarrap loodab väga, et eestlased jõuavad ka sel aastal finaali. "Kõik sõltub sellest, milline šõu lava peal on. Ma olen kõikide lugudega kursis, sest ma andsin ühele suurele eurofännide lehele oma punktid, nii et ma olen eeltööd teinud ja kõikide lugude muusikavideot näinud. Kui ma vaatasin teisipäeval esimest poolfinaali, siis minu meelest väga paljud laulud muutusid palju paremaks ja võimsamaks tänu sellele, mis seal saalis toimub," hindas ta.