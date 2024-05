Kohver Eurovisiooni poolfinaali eel: ennustustabelid on ennegi valetanud

Kuigi ennustustabelid pakuvad, et Eestit Eurovisioonil esindavad 5miinust ja Puuluup pääsevad lauluvõistluse finaali viimaste seas, ei ole see muusikuid poolfinaali eel ärevile ajanud.

5miinuse Kohver ja Puuluubi Ramo Teder kinnitasid "Ringvaates" enne poolfinaali algust, et Malmös on seni kõik hästi läinud. Tederi jaoks on olnud tipphetked suhtlemised teiste muusikutega "Näiteks Joosti produtsendiga rääkisin pikalt, Armeenia muusikutega, Norra muusikutega. Kõik see on väga põnev," kirjeldas ta kaht viimast nädalat.

Eestlased astuvad neljapäevases poolfinaalis lavale kolmeteistkümnendana. Kohver ja Teder märkisid, et numbrit 13 nad ei pelga. "13 on väga mõnus number ja number nagu kõik teisedki," sõnas Teder. "Vahet ei ole, millal sa esined," usub ka Kohver.

Vahetult enne Malmösse lendamist murdis 5miinuse liige Lancelot oma varba. Muusikud kinnitas, et kolleegi varvas on iga päevaga üha paremaks läinud. "See kasvas vist enam-vähem kokku, enam ei ripu, on oma koha peal tagasi. Ta teipis seda mingi isoleerpaega kinni," sõnas Kohver.

Ennustustabelid pakuvad, et Eesti esindajad pääsevad finaali viimaste seas. Teder ja Kohver sõnasid poolfinaali eel, et suurt närvi nad seetõttu ei tunne. "Ennegi nähtud, kuidas need tabelid valetavad. See ei muuda midagi. Loeb see, mis me lava peal teeme, ja seda ei ole vist keegi otseselt näinud ja hääletanud. Nii et teeme asja ära ja vaatame siis. Kui läheb nii, nagu ei taha, et läheks, oli järelikult s**t laul," sõnas Kohver.

Eurovisiooni teine poolfinaal algab neljapäeval kell 22. Otseülekannet vahendavad telekanalid ETV, ETV2 (tõlkega eesti viipekeelde) ja ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR-i portaal.