Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid, Eesti pääses edasi

Teisest poolfinaalist pääsesid finaali ka Läti, Austria, Holland, Norra, Iisrael, Kreeka, Šveits, Gruusia ja Armeenia.

Finaali ei pääsenud Malta, Albaania, Tšehhi, Taani, San Marino ja Belgia.

Lauluvõistluse esimesest poolfinaalist pääsesid edasi Serbia, Portugal, Sloveenia, Ukraina, Leedu, Soome, Küpros, Horvaatia, Iirimaa ja Luksemburg.

Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 11. mail.

Malta, Sarah Bonnici "Loop"

Albaania, Besa "Titan"

Kreeka, Marina Satti "Zari"

Šveits, Nemo "The Code"

Tšehhi, Aiko "Pedestal"

Prantusmaa, Slimane "Mon Amour"

Austria, Kaleen "We Will Rave"

Taani, Saba "Sand"

Armeenia, Ladaniva "Jako"

Läti, Dons "Hollow"

Hispaania, Nebulossa "Zorra"

San Marino, Megara "11:11"

Gruusia, Nutsa Buzaladze "Firefighter"

Belgia, Mustii "Before The Party's Over"

Eesti, 5miinust ja Puuluup "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Iisrael, Eden Golan "Hurricane"

Itaalia, Angelina Mango "La Noia"

Norra, Gåte "Ulveham"

Holland, Joost Klein "Europapa"