Estoni Kohver: laval on oluline, et energia oleks õige

Kohver rääkis Raadio 2 saates "Hommik!", et nad on publikuga väga hea kontakti saavutanud ning on uhke Puuluubi üle, kes on Malmös korralikku teavitustööd teinud Vormsi saare ja selle ajaloo kohta. Kohvri sõnul on nüüd oluline, et lavaenergia oleks õige ja et ristikujulise lava nurkadest alla ei kukuks.

"Kõige tublim meie hulgas on olnud Marko, tema on perfektsionist, ta kogu aeg lihvib ja pole endaga kunagi rahul, aga ta tegelikult paneb kõige paremini," ütles Estoni Kohver 5miinusest. "Eurovisiooni tehnilises tiimis on professionaalsed inimesed, siin juletakse teha asju, milles tegijad ise on sada protsenti kindlad, et just nii on õige ja pole vaja mingeid kõrvalisi kommenteerijaid kuulata."

Show võetakse üles 24 erineva kaameraga. Kohvri sõnul pole neil mingit vahet, mitmenda esinejana nad lavale lähevad, nemad lähevad ikka sama asja tegema.

Kohapealsed sõltumatud vaatlejad on 5miinusele ja Puuluubile öelnud, et neil on publikuga väga hea kontakt, kohalike tehtud publikuküsitluse järgi on nad 3.-4. kohal. "Pressi küsitluses oleme tagantpoolt 3. kohal," muheles Kohver.

Lava on risti kujuline. "Laval pead vaatama, et sa risti nurkadest alla ei kuku. Iga päev on olnud tantsutrenn, kus me kinnistame oma tantsu nii, et me ei peaks selle peale enam mõtlema, vaid et see tuleks kõigil loomulikult nagu hingamine. Häälte lahti laulmine on meil hommikuti."

Kohvri sõnul on nad Ramoga väga palju ringi jalutanud. "See on olnud väga tore, mu jalutusvorm on küll praegu laes. Ramo on väga kõva jalutaja, ja me tiksume temaga kaasas. Ma ei ole kunagi nii palju samme korraga teinud nii lühikese perioodi jooksul, kui siin Malmös."

"Puuluubi mehed on siin Malmös kõigile selgeks teinud, kus see Vormsi saar on, mis seal toimub ja kui palju pille täpselt põletati, nad harivad siin inimesi päris kõvasti," kiitis Kohver Puuluubi mehi.

"Mina olen veendunud, et võidab kas meie sõber Joost või meie sõber Nemo, aga ma kaldun arvama, et esikoha viib koju Joost. Nemo pidas mulle eile liftis motivatsioonikõne. Alguses olin segaduses, aga pärast väga motiveeritud," ütles Kohver.