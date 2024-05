5miinuse Korea: ajame inimesed hüppesse ja paneme kaasa karjuma

Korea rääkis "Vikerhommikus", et eesti keeles laulmine pole Eurovisiooni publiku jaoks mingi probleem. Tema sõnul on neil loos hei-hüüdmise kohad, mille ajal nad kõik inimesed hüppesse ajavad ja kaasa karjuma panevad ning lugu algab ju Kohvri ujee-ga, mis on rahvusvaheline rõõmuhüüd, mida kõik kaasa laulda oskavad.

"Eile jõudsime alles kell üks öösel hotelli, praegu tuleb panna hooga aina edasi. Tänases poolfinaalis mingeid küsimustele vastamisi green room'is (esinejate tagatuba - toim.) ei ole, vaid me tervitame kõiki hääletamishetkel, kui lastakse jupike meie loost ja näidatakse, mida me sel hetkel green room'is teeme. See jutustamisosa juhtuks tõenäoliselt siis, kui juhtub see, et me pääseme finaali," selgitas Karl Kivastik alias Korea 5miinusest, mis täna õhtul green room'is juhtuma hakkab.

Koreale väga meeldiks mõte, et kõik laulaksid Eurovisioonil oma emakeeles. "Seda me ju käime siin Euroopas kõigile näitamas, et millised on meie erinevused."

Tema sõnul teises poolfinaalis laval ikka on, mida vaadata. "Siin on pauku ja tuld, tossu, uhkeid kostüüme, väänlemisi, erilisi rekvisiite, kõik on vägev. Aga meil oma eestikeelse lauluga on ju see hästi, et meil on rahvaga koos need hei-hüüdmise kohad ja hiiu kannel, mis vahepeal kõvasti mängib ja mille ajal me ajame kõik inimesed hüppesse ja kaasa karjuma. Refrääni alustab Kohver ju "Ujeega", mis on rahvusvaheline rõõmuhüüd," muheles Korea.

Koreale endale meeldib Itaalia ning bändiga kollektiivselt on nad pöialt hoidnud Taanile. "Kohver pani ju Taani peale 26 eurot," lisas ta.

"Me oleme ikka kõik ära teinud, mis me oleme saanud. Eelmisel nädalal oli meie ülesandeks teha head sotsiaalmeediat, saada kõigiga tuttavaks, paista silma ja minu meelest me saime sellega väga hästi hakkama. Me mitte ainult ei lehvitanud, vaid olime vahvad ja mõtlesime meeldejäävaid trikikesi välja. Proovid on näidanud, et me suudame laval ka endast kõik anda, ja kui juhtub, et meid ei taheta finaali, no siis ei taheta."