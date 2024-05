Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp: Eestile ennustatakse edasipääsu

Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp rääkis "Terevisioonis", et Puuluubi ja 5miinuse etteaste peaproovis võeti fännide poolt vastu kahetiste mõtetega ning kihlveokontorid ennustavad tihedas rebimises Taaniga Eestile küll edasipääsu, aga pöidlad peab kõvasti pihus hoidma, et kõik õnnestuks ning peaproovis kimbutanud tehniline viperus õhtuseks esinemiseks lahendatud saaks.

"Oli muidugi ette teada, et tänavune Eurovisioon on pisut teistsugune, on proteste, sest Euroopa Ringhääling lubas Iisraelil osaleda ja Malmö on ju eriti multikultuurne linn, kus on ka väga palju Palestiina toetajaid. Eile, kui toimus teise poolfinaali peaproov, juhtus see, et sild, mis ühendab Malmöt ja Kopenhaagenit, oli mitu tundi kinni ja avati alles paar minuti enne teise poolfinaali peaproovi algust ning siis oli juba üsna võimatu kuskile pääseda, sest rahvahulgad olid igal pool," kommenteeris Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp olukorda, miks ta ei saanud osaleda teise poolfinaali peaproovis.

Sepa sõnul oli aga Eurovisioon vaid üks osa inimeste probleemidest. "Väga paljud jäid lendudest maha, ei saanud töölt koju ega kodust tööle, see oli siin väga suur vahejuhtum. Ühe kohaliku sõnul oli see sild viimati kinni seitse kuud tagasi. Kahtlemata see ei olnud juhus, vaid oli ette planeeritud. Tõenäoliselt olid tee peal inimesed, kes poleks pidanud seal olema ehk protestijad. Jutud liiguvad, et ka politsei oli seal sillal," lisas Sepp.

Teise poolfinaali peaproov aga toimus ning Sepp jagas mõtteid, mida kuulis peaproovis osalenud fännidelt. "Eesti peaproov võeti vastu kahetiste mõtetega. See oli kindlasti vähem segane, kui oli nende lavaline show ja liikumine Eesti Laulul, aga laval ei toimu väga palju. Nad ei tee laval suurt möllu, tuld ei purska ja tossu ei ole, aga võib olla nad eristuvad sellega. Nad tantsivad, tants on väga hästi näha, on valgus, aga see kõik jätab tavalise etteaste mulje, mis Eurovisioonil ei pruugi alati olla hea."

Kihlveokontorid aga ennustavad Sepa sõnul, et Eesti võiks kümnendana finaali pääseda ning tihe rebimine käib just Eesti ja Taani vahel. "Pöidlad tuleb pihku panna ja hoida lootust, et kõik õnnestuks. Peaproovis oli Puuluubi mikrofon natuke vaikne ja teda polnud kuulda, aga loodan, et õhtuseks esinemiseks on kõik mured lahendatud," ütles Sepp.

Sepa lemmik on muidugi Eesti, aga tema arvates võiks silma peal hoida ka Gruusial, kes väga pikalt pole finaali jõudnud. "Suurfavoriidid teises poolfinaalis on Šveits ja Holland, eriti Šveits, kes mängib siiamaani ka potentsiaalset võidumängu."

Eurovisiooni teine poolfinaal toimub 9. mail. Lauluvõistluse suur finaal leiab aset 11. mail.