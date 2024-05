Emadepäeval tasub lõikelillede kinkimise asemel mõelda praktilisemale potilillele

"Valisin selliseid lilli, mis tegelikult võiksid meie jaoks olla õitsvad ja sellised head, toredad, vanade traditsioonidega lilled," sõnas Joonas ja tõi esimeseks välja pelargooni.

"Teda on nii palju erinevaid värvuseid. Pelargoniumi puhul on tore praktiline nüanss, et ta on väga hea konteineristutustaim. Me võime emadepäevaks kinkida õied, ja siis saab pärast ema, kas oma rõduamplisse või rõdukasti või terassile istutada ja siis need terve suve õitsevad päikese käes sügiseni välja, kui on soe ja ilus suvi."

Juhul kui inimene neist ära ei tüdine, saab Joonase sõnul pelargooni edukalt talveks tuppa tuua ja neid korralikult väetades järgmisel suvel taas õue tõsta.

Tüdinenud võib Joonase sõnul olla näiteks ka klassikalisest potiroosist. "Aga roosi puhul on tore omadus, et ta on õitsev ja teda saab kasvatada päris edukalt edasi."

"Roosi kasvatamine on tänapäeval väga põnev. Sellise potiroosi kasvatamisel ei kasutata enam üldse inimtööjõudu. Robotid teevad istikud, pistavad potti, lähevad liinil edasi ja ainult lõpus inimene ostab ta kauplusest," rääkis florist.

"Aga meie, inimesed, saame seda toas kasvatada, kui õied on pealt ära lõigatud. Roosi peab kogu aeg väetama, mulda vahetama, ümber istutama. Toalilledega on nii, et kord nädalas võiks neid väetada, sõltub muidugi lillest ja taimest, aga roosi puhul ei tule kunagi liiast," sõnas Joonas.

Järgmiseks soovitas Joonas orhideesid. "Kuuking on selline taim, mis väga lihtsalt kasvab, temaga ei ole mingisugust hoolt."

Joonas soovitas ka mõelda sügavamalt poti või potiümbrise peale, millega koos taim kingitakse. "Niisama ta ei ole ju nii ilus. Oleks tore, kui me leiaks sellise hästi stiilse ja toreda potiümbrise, et me saaks olla toredad loojad ja emale ilusa keskkonna loojad, et see taim ei jääks ainult plastikpotiga."

Flamingolill ehk Anthurium on Joonase sõnul väga ilus lõikelillena. Üldjuhul eksootilisemate õitega potitaimed toas aga hästi ei kasva. "Aga Anthurium on suhteliselt vastupidav ja teda on edukalt võimalik kasvatada. Ta vajab natuke happelisemat mulda või orhideemulda, mis on poes pakitult valmis pandud. Me saame väga edukalt seda niimoodi kasvatada."

Viimaks tutvustas Joonas hortensiat. "Ma mõtlesin jälle selle praktilise nüansi peale. Hortensia lilleamplina võiks olla väga vahva. Need suured õisikud on dekoratiivsed, viia üks-kaks hortensia-amplit ja emad ütlevad "vau!".