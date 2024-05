Malmö ringkäik: Malmö "Tigutorn", grafitimuuseum ja soolane lagrits

Oma ringkäiku Malmös alustas Reikop kuulsa Sundi silla pealt, mis ühendab omavahel Rootsit ja Taanit ning on Euroopa pikkuselt teine sild. Rongiga maksab silla ületamine 13 eurot, aga autoga üle 60 euro.

Rongiga jõudis Reikop Malmösse, Rootsi suuruselt kolmandasse linna. "350 000 inimest siin umbes elab. 170 erinevat keelt võib siin linnas kuulda, nii et väga kosmopoliitne linn on Malmö igatahes," tutvustas Reikop.

Malmö üheks olulisemaks maamärgiks on hispaania arhitekti Santiago Calatrava loodud kõrghoone "Turning Torso". 2005. aastal, mil hoone valmis sai, olid linnaelanikud uuest pilvelõhkujast väga häiritud. "Siis tegi Discovery Channel sellest saate ja aasta hiljem kõik vaimustusid sellest," rääkis Reikop. Hoone on ühtlasi oma kõrguselt Euroopa kolmas pilvelõhkuja ja hetkel veel ka Skandinaavia kõrgeim ehitis.

Järgmiseks külastas Reikop maailma suurimat grafitimuuseumit Hangarenit. Muuseum on rajatud endise tehasehoone sisse, mis pidi esiti muudetama elamurajooniks, kuid pärast seda, kuid Rootsi bänd Looptroop Rockers salvestas seal oma muusikavideo, mille tarbeks kaeti seinad suurejoonelise graffitiga, hakkas sinna aina enam kunstnikke enda loomingut kandma.

Seejärel antigi tehasepiirkond kunstnike käsutusse. Seintele kantud grafiti-kunst maalitakse seejuures iga aasta uuesti üle, et anda võimalus järgmistele kunstnikele.

Täpselt vastikute toitude muuseumi kõrval asub aga Davidshallsbroni sild, mis on Malmös suhteliselt uus vaatamisväärsus ja funktsioneerib omamoodi kuulsuste alleena. Sillal on 19 skulptuuri kingapaaridest, mis on kuulunud Malmöst pärit inimestele, kes on Malmöle mingil moel kuulsust toonud. Näiteks võib sealt leida näitleja Anita Ekbergi ja kuulsa ooperilaulja Naima Wifstrandi kingad.