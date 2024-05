Gameboy Tetris: eestlane toriseb alati

Botšarov viis Muttika alustuseks Pirita ja Lasnamäe piirile Kose teel. See oli Botšarovi jaoks lapsepõlves ühtlasi ka piiriks vene ja eesti maailma vahel. "Seal on Pirita jõgi, kus me käisime ujumas. Ja kohe, kui me astusime siit alla, siis muutus keel, inimesed nägid teistmoodi välja, arhitektuur oli teine."

"Need noored olid nii teised, nägid välja teistmoodi, nad olid nii ägedad, nad rulatasid, neil olid riided, mida meie endale lubada ei saanud. See kontrast oli nii suur," meenutas muusik.

End peab Botšarov eestlaseks. "Aga ma olen aru saanud, et ei piisa ainult keelest. Ma tunnen, kuidas mul on mingid kihid puudu. Näiteks, kui keegi laseb mingeid eesti süldilaule, mida ma üldse ei tea. See on mul puudu. Kilu ja must leib on mulle võõrad, aga mulle tohutult maitseb verivorst pohlamoosiga. Kui ma esmakordselt proovisin, siis ma olin 22," tunnistas Botšarov.

Oma laulude ideed mõtleb Botšarov välja esmalt vene keeles ja siis hakkab neid eestikeelseks seadma. "Mõnda asja ei olegi võimalik ilusti tõlkida ja siis ma loobun. Lihtsalt võtab rohkem aeg, muud midagi." Oma venekeelsete lugudega ei oska räppar aga hetkel eriti midagi teha. "Ei ole praegu hea välja anda vene keeles kuigi nad on nii toredad laulud," nentis ta.

Teiseks viis Botšarov Muttika Stroomi randa. "See on unikaalne koht, kus on paneelikad rannas, meie Brighton Beach põhimõtteliselt," sõnas ta.

Eelmise aasta suvel lahkus Botšarov 5miinusest, kes on hetkel Puuluubiga Malmös Eurovisioonil. "Kui võtta seda kui kogemust, siis see oleks äge kogemus ära käia seal. Kui mõelda, kas ma tahaks selles laulus kaasa laulda? Ei, ma ei tahaks. Ma tahan lihtsalt natuke teistsugust mussi teha. Aga mul on hea meel, et nad on seal."

Gameboy Tetrisena on Botšarov kohe purki saamas oma debüütalbumit, kus ta räägib nii enda isakogemusest kui ka oma lapsepõlvest.

Viimaks viis Botšarov Muttika Kalamaja parki. "Siin on vähe neid Nõukogude Liidu jälgi, see tõmbab mind väga. "

2019. aastal Eesti kodakondsuse ja 2021. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud Botšarov tunneb end Eestis õnnelikuna. "Eestlane alati toriseb ja ei saa aru, et tegelikult on praegu palju parem kui 10 aastat tagasi, ikka toriseb. Aga see käib asja juurde: torised ja torised ning tulevadki muutused."