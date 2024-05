Rootsi laulja Eric Saade astus Eurovisiooni lavale Palestiinat toetava sümboliga

EBU esindaja ütles kommentaaris: "Eurovisioon on otsesaade. Kõiki esinejaid on teavitatud võistluse reeglitest ja me tunneme kahetsust, et Eric Saade otsustas rikkuda ürituse mittepoliitilist olemust."

Eric Saade esindas Rootsit Eurovisiooni lauluvõistlusel 2011. aastal lauluga "Popular", mille ta esitas ka eile õhtul ühe osana Eurovisiooni poolfinaali avanumbrist.

Enne sündmust oli teavitatud nii osalejaid kui ka fänne, et nad ei tooks kaasa Palestiina lippe, sümboleid ja kotte. Publik läbis range turvakontrolli.

Iirimaa esindaja Bambie Thug sõnas ajakirjanikele, et neil kästi enne esimest poolfinaali enda esinemiskostüümidelt eemaldada igasugused poliitilised sümbolid ja vihjed. Nimelt oli Iirimaa esinemisriietele algselt iidses keldi kirjas oghamis kirjutatud "relvarahu" ja "vabadus Palestiinale".

"See oli mulle väga oluline, sest ma olen õigluse ja rahu pooldaja. Kahjuks pidin ma enda sõnumi EBU käsul ära muutma," sõnas Bambie Thug.

Samal ajal püsib Iisraeli esindaja Eurovisioonil Eden Golan, siis kui ta parajasti ei esine, turvalisuse kaalutlustel enda hotellitoas. Golan astub Eurovisiooni lavale neljapäeval teises poolfinaalis.