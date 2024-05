Nooremseersant Viisileht: kordagi pole tahtnud ajateenistust katkestada

Kümme kuud tagasi siirdus gümnaasiumi lõpetanud Luisa Viisileht ajateenistusse. Tänaseks on ta nooremseersant, kelle sõdurielust tegid soomlased dokumentaalfilmi "Kartmatu Eesti". Viisileht rääkis "Vikerhommikus", et pole kordagi ajateenistuse katkestamisest mõelnud ning kuigi ta on sajapealises kompaniis ainuke naine, on ta tänulik kõikide väljakutsete eest, mida sõdurielu on talle pakkunud.

"Mind kutsutakse kas nooremseersant Viisileheks või proua seersandiks, kuigi ma tegelikult olen preili, aga kaitseväes on nii välja kujunenud, et öeldakse proua ja härra," ütles Luisa Viisileht, kes kümme kuud tagasi pärast gümnaasiumi lõpetamist ajateenistusse läks.

"Mina ei ole kordagi katkestamisest mõelnud, ma lausa ootasin seda kuupäeva, mil ma enam katkestada ei saanud, et siis ma olin poistega võrdsel pulgal. Ma ei soovi, et mulle mingeid privileege seataks või mind teistmoodi koheldakse, me kõik oleme sõdurid ja tegutseme sama eesmärgi sõnul," ütles Viisileht.

Enda sõnul ta väga palju ei vingu, aga kui metsas on olnud väga-väga raske, siis on ta öelnud mõne kurja sõna ja ropendanud. "Ja siis kohe öeldakse, et sa ju tulid siia vabatahtlikult. Vahepeal võib see keelekasutus ikka päris raju olla ning mis teha, need sõnad vahel ikka jäävad külge ka."

"Kui terve ajateenistus kokku võtta, siis mulle meeldib see üldine suhtumine riigikaitsesse, kuidas me mingeid ülesandeid teeme ja oskame käituda ning muidugi mu juhtimisoskus on praegu palju kõrgemal tasemel, kui see enne oli."

Enne ajateenistust kartis ta, et sõdurielu ei ole tema jaoks ja et ta ei tule toime, aga nüüd on ta leidnud, et ta on kiire kohaneja ja saab kõikide asjadega hakkama. "Ei tasugi midagi karta, igat tegevust peab võtma väljakutsena."

"Kasarmus ärkame 5.50, teeme hommikuvõimlemist, siis lähme sööma, siis on meil hommikune ülevaatus, siis algavad kasarmus klassitunnid. Pärast õhtusööki on vaba aeg või kui on vaja midagi ette valmistada, siis tehakse õhtul ka seda. Vahel käime metsas ehk põksudel. Vahel teeme seal ka erialapõhiseid ülesandeid. Hooldame varustust ja teeme muud vajalikku. Kõige füüsilisega olen hakkama saanud, tervis on väga hästi vastu pidanud," ütles Viisileht.

Viisileht on oma kompaniis ainuke naisterahvas saja mehe hulgas. "Mu ema korrutab ka mulle kogu aeg, et sa ei tohi oma naiselikkust kaotada. Käitumise poole pealt olen ma ikka endiselt naine. Minuga koos tulid ajateenistusse 34 naist, arvan, et umbes 20 on praeguseks veel alles. Mu pere on juba harjunud, et ma olen seal ja kõik uudised olen neile ära rääkinud, kogu aeg ka midagi uut ja huvitavat ei toimu. Tsiviilmaailmas elada ongi nagu puhkus."

Soomlaste ringhääling YLE talletas Viisilehe sõdurielust dokumentaalfilmi "Kartmatu Eesti".

"Filmimine algas juba esimesel ajateenistuse päeval, see oli küll natuke imelik, sain kohe suure tähelepanu osaliseks. Ütlesin endale, et ma teen seda hea eesmärgi nimel, et naised ikkagi tahaksid liituda ajateenistusega ja olen valmis ohverdama selleks oma privaatsema elu. Mulle meeldis, milline ma seal filmis välja nägin, seda oli tore vaadata," lisas ta. "Ajateenistust pole vaja karta, siin on väljakutsuvaid hetki, aga need teevadki su tugevaks. Igas eluvaldkonnas on see kogemus arendav."