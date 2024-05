Windows95man: muusikas võib teha kõike, mida soovid

Soomet Eurovisioonil esindav Windows95man sõnas "Ringvaatele" antud intervjuus, et peab muusikat oma elus väga tähtsaks, sest see annab vabaduse teha kõike, mida hing ihaldab.

Sel aastal esindavad Rootsit Norrast pärit kaksikvennad Marcus ja Martinius. "Ringvaatele" antud intervjuus rääkisid vennad, et nende esimene mälestus Eurovisioonist pärineb 2009. aastast, kui Norra võistluse võitis.

22-aastaste lauljate mänedžer on nende isa. "Temast on väga palju abi. Ta on me 12-aastase artistikarjääri jooksul aidanud meil terveks jääda. Ta teab, millel väsinud oleme, millal meil on aeg vabalt võtta. Me ei oska kunagi teistele öelda, kui väsinud oleme, aga kui me seda ei ütle, annavad kehad sellest märku ja võime haigeks jääda. Meie isa hoolitseb meie eest. Me teame, et ta soovib meile 100 protsenti parimat," kiitsid nad.

Noormeeste ema aitab vendade nooremat õde, kes on samuti artist. "Tema reisib meie väikese õega, vahel kodus näeme," märkisid vennad.

Taanit esindab Malmös peetaval lauluvõistlusel Saba, kel on Puuluubi liikme Ramo Tederiga nii mõndagi ühist. Neid ühenda mitte ainult armastus muusika ja vanade pillide vastu, vaid ka Etioopia riik. Saba lapsendati kaheksakuuselt Etioopiast Taani ning Ramo Tederil on lisaks kahele bioloogilisele lapsele ka Etioopiast adopteeritud tütar.

"Ma kolisin 2000. aastal Soome. Mul oli Soome naine, kellega saime bioloogilise lapse aastal 2001. Sünnitus oli hästi raske ja pikk ja ta ei saanud enam lapsi. Pika protsessi tulemusena arvasime, et adopteerime teise lapse, me adopteerisime ta Etioopiast. Me saame väga hästi läbi, kirjutame üle päeva," rääkis Teder adopteeritud tütrest.

Saba adopteeriti Etioopiast koos kaksikõega ning nad kasvasid üles Jüütimaal asuvas väikeses külas. "18-aastaselt kolisin Kopenhaagenisse, kus ma praegu elan. Esimest korda sõitsin Etioopiasse 2019. aastal. See oli mu elu parim kogemus ja lähen kindlasti tagasi," rääkis laulja, kes muutis pärast seda oma Taanis saadud nime tagasi sünninimeks Sabaks. "Vahel küsitakse, kas see on lihtsalt minu artistinimi, aga see on minu päris nimi."

Eriti oluliseks peab Windows95man 1990. aastaid ja selle ajastu muusikat. "See esindab minu jaoks aeglast õnne. Polnud mobiiltelefone ega midagi. Kui oli igav, pidid nuputama, mida teha. Siis tegid midagi tobedat ja vahvat, mis tõi su maailma rõõmu. Sel ajal olid MTV ja teised sellised pisut kiiksuga. Popmuusika oli ka omapärane. Loodan, et see tuleb tagasi," sõnas laulja.