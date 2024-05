Karolin Kuusik: moeloojad teevad Met Galal põhimõtteliselt võimatuid asju

Esmaspäeval toimus New Yorgis suurejooneline Met Gala. Moedisainer Karolin Kuusik selgitas, et üheks heategevusliku balli eesmärgiks on teha põhimõtteliselt võimatuid rõivaid.

Tänavuse Met Gala teemaks oli aja aed. Moedisainer Karolin Kuusik selgitas "Ringvaates", et kuigi tavaliselt eeldatakse, et riietuseks saadakse konkreetsest teemast inspiratsiooni, on tõlgendamisruum ääretult lai. "Mõnikord otsid teemat komplektist taga ja ei leiagi," nentis ta.

Met Gala, mis on üheks aasta suurimaks moesündmuseks, on heategevuslik ball, mida korraldatakse Metropolitani kunstimuuseumis New Yorgis. "See ei ole lihtsalt enese näitamise üritus, vaid see on heategevuslik ball. Piletid sinna maksavad 75 000 dollarit ja sa saad selle siis, kui sa oled kutse saanud. Tahtjaid on kindlasti rohkem," avas Kuusik ürituse tausta.

Moedisaineri sõnul on Met Gala disaineritele hea võimalus suurelt mõelda. "Nad mõtlevad sel puhul nagu vabade kunstide esindajad, mitte nagi rakenduskunstide esindajad."

Tyla liivast kleidis Autor/allikas: Scanpix/EPA/Justin Lane

Üks tänavuse aasta säravaim täht oli laulja Tyla, kes kandist Balmaini liivast kleiti. "Üks eesmärk, mis seatakse, on teha põhimõtteliselt võimatuid asju: kuidas sa teed kleidi, mis ei ole tavakangast?" selgitas Kuusik.

Kim Kardashian Met Galal Autor/allikas: Scanpix/Angela Weiss / AFP

Samuti on palju kõneainet pakkunud Kim Kardashian, kes kandis väga kitsast korsetti. "Kunagi käis ta ka hästi tugevalt tõmmatud korsetiga. Lugesin, et siis ta võttis enne korseti kandmist lausa hingamistunde. Ikkagi tuleb sellised natukene ekstreemseid meetmeid mõnikord kasutusele võtta," rääkis moedisainer ja lisas, et Kardashiani kleidi korsett on tehtud antiiksest brokaadist.

Rita Ora Met Galal Autor/allikas: Scanpix/Doug Peters/EMPICS

Lisaks köitis moehuviliste pilku ka Rita Ora paljastav kleit. Kuusik rõhutas, et kuigi paljastus ei ole eriline uudis, pani Ora kleit ta mõtlema, kuidas see kinnitatud on. "See on ikkagi seismise kleit ja ta jõudis mingis intervjuus öelda, et need asjad, mis seal küljes on, on nii rasked, et ta vajas paljude inimeste abi, et üldse kuhugi jõuda," märkis ta.

Lizzo Met Galal Autor/allikas: Scanpix/Evan Agostini/Invision/AP

Kuusiku lemmikud olid Zendaya, kes käis punasel vaibal kahes kostüümis, ja Doja Cat. Seekord ei suutnud tema südant võita Lizzo. "Tema lava- ja punase vaiba kostüümid on alati nii ägedad, aga seekord ma ei tea, ma üritasin vaadata sõbraliku pilguga, mingi idee on ju alati asjal olemas, aga ei meeldi," tõdes ta.