Õpilasmaleva juht: otsime igale noorele sobiva töö ja toreda rühma

Õpilasmaleva juhataja Külli Tatter rääkis "Terevisioonis", et kui noor eelistab suvel tulla malevasse, siis nemad on võtnud vastutuse igale noorele sobiv töö ja tore rühm leida. Tema sõnul on traditsioonilised malevatööd ikka marjade korjamine ja heakorratööd, aga tänavu oodatakse noori uutesse rühmadesse nii Palmse mõisas kui ka riigiarhiivis.

Alates 9. maist saavad kõik noored ennast kirja panna õpilasmalevasse.

"Mõned uued rühmad on loodud. Virumaa Muuseumid on meie uueks koostööpartneriks-tööandjaks, noored on terve suve Palmse mõisas abiks, teevad heakorratöid ja abistavad ürituste elluviimisel," ütles õpilasmaleva juhataja Külli Tatter. "Rahvusarhiivi lähevad noored appi süstematiseerima ja digitaliseerimiseks ette valmistama."

Tatteri sõnul on neil 70 protsenti tööandjaid, kes igal aastal jätkavad. "Mõned tööandjad teevad pausi ja tulevad mõne aasta pärast tagasi. Meiega ollakse rahul ja noori malevlasi kutsutakse tööle."

Tööandjaid väga lihtne leida ei ole. "Need, kes selle riski on võtnud, on lõpuks alati rahul, aga see on ikkagi omamoodi vastutus, anda neile tööd, maksta palka."

Noored väga tahavad malevasse tulla, tööd teha ja malevamelust osa saada. "Oleme võtnud vastutuse, et kui noor eelistab suvel tulla malevasse, siis on meie kohustus leida talle töö ja tore malevarühm," lisas Tatter.

Traditsioonilised tööd malevas on marjade korjamine ja heakorratööd. Mõned noored on rahul, et nad kolm nädalat maasikaid korjavad, aga on ka neid, kes eelistavad mitmekesisemaid töid, nemad saavad sel aastal Palmse mõisas ürituste juures abiks olla või Põlvamaale juustukombinaati appi minna, sest pakutavate tööde valdkond on lai.

"Kõige popimad rühmad on linnas, kuhu saavad tulla 13–15-aastased noored. Linnast väljas on ka oma traditsioonilised rühmad, näiteks Saaremaale tahetakse väga minna. Vaadatakse ka maleva toimumise aja järgi, sest noored on ju hästi aktiivsed ja tahavad suvel ka muud teha," ütles Tatter. "Meie rühmades teevad noored neli tundi tööd, 15-aastast alates kuus tundi tööd."

Miinimum tunnitasu on malevas tavaliselt 4,86 eurot, aga on ka kohti, kus on natuke kõrgemad palgad. "Wolti rühmas, kus noored töötavad kullerina, teenitakse maleva kõige kõrgemaid palku, aga seal tuleb ka hoolega tööd teha ja rohkem tellimusi vastu võtta."