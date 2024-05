Eurovisiooni fänn: Horvaatia lugu on tänavune "Cha Cha Cha"

Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp jagas "Terevisioonis" oma muljeid esimese poolfinaali eelproovist ning tõi välja, et sellest poolfinaalist võiksid edasi saada Horvaatia, Ukraina ja Iirimaa. Tema sõnul on Iirimaal tänavu huvitav ja teistest selgelt eristuv lugu, millel on suur jälgijaskond, aga mida paljud vihkavad, seevastu Horvaatia lugu on tänavune "Cha Cha Cha".

"Eurovisiooni esimese poolfinaali show on äge, rootslased panevad väga palju energiat, raha ja oma oskusteavet showsse, et see oleks põnev nii kohapealsele publikule kui ka sadadele miljonitele televaatajatele. On tuld, on möllu, on tantsu, on häid ja natuke vähemhäid laule," kommenteeris Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp, kes on esimese poolfinaali eelproovi näinud.

Sepa sõnul on Eurovisioon mõnes mõttes kahe linna poolt korraldatud, paljud fännid tulevad nagu temagi Kopenhaagenist, sest seal on rohkem hotelle ja majutus on odavam. "Väga palju on pingutatud, et ühistransport kahe linna vahel toimiks."

Sepp tõi välja ka kolm isiklikku favoriiti esimesest poolfinaalist.

Horvaatia esindaja Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim." "See on kaasatõmbav rokielementidega lugu, kus on väga palju ka Horvaatiat sees, nende muusikat ja eluolu. Laul räägib sellest, et noored lähevad maalt ära. Horvaatia on tänavune "Cha Cha Cha". Hetkel on see laul kihlveokontorite arvates suurfavoriit tänavuse lauluvõistluse võitmiseks. See laul on kindlasti üks suur publikufavoriit," kommenteeris Sepp.

Ukraina Alyona Alyona ja Jerry Heil "Teresa&Maria." "Refrään selles laulus jääb meelde, see jääb kummitama, samuti on nad oma lavashow timminud väga paika ja see on üks moment, kus inimesed jäävad vaatama ja kuulama ning see võiks inimesi kõnetada. Ukraina lugu võiks teha tugeva tulemuse nii publiku kui ka ka žürii häälte hulgas," selgitas Sepp.

Iirimaa Bambie Thug "Doomsday Blue." "See lugu kuulub kategooriasse huvitav lugu, millel kahtlemata on oma jälgijaskond, oma fännid, aga suur enamus ikkagi vihkavad seda laulu. Lugu jääb meelde, see eristub, teist sellist lugu võistlusel pole. Iirimaa on võtnud sel aastal suure riski, neil pole viimastel aastatel väga hästi läinud."

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 7. mail ning teine 9. mail. Lauluvõistluse suur finaal leiab aset 11. mail.