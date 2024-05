Reimo Sagor: lavaka katsetel visatakse sind ikkagi tundmatusse

"Ringvaates" rääkisid näitlejad Reimo Sagor ja Liisa Pulk, kes said lavakunstikooli sisse teisel katsel, et ei tohi kohe alla anda, kui esimesel korral kooli sisse ei saa. Sagori sõnul visatakse sind lavaka katsete ajal ikkagi täiesti tundmatusse.

Reimo Sagor ja Liisa Pulk mõlemad said lavakunstikateedrisse sisse teisel katsel.

"Mina polnud midagi kuulnud, et mida seal üldse tegema peab. Teadsin, et pean õppima ära kolm luuletust, laulu ja proosateksti, see oli ette teada ja midagi oli mul ka ette valmistatud, aga proosatekst polnud päris peas, udutasin seal natuke," meenutas Reimo Sagor.

"Mina olin väga ullike. Pärnu-Tallinna bussis õppisin luuletust pähe, oleksin võinud katseteks ettevalmistusega palju rohkem tegelda, ma ei saanud esimesel korral eelvoorustki edasi," ütles Liisa Pulk.

Sagori sõnul sai ta esimesel korral isegi viimasesse vooru, aga kuna ta ei olnud kunagi päriselt mõelnud, et temast peab näitleja saama, siis see viimase voori "ei" sisendaski talle, et ta peab sinna igal juhul uuesti uuesti minema. "See oli pettumus mu jaoks, aga mitte maailma lõpp. Ma mõistsin, et tahangi ainult sellega tegelda oma elus."

"Minul kukkus terve maailm kokku, kui ma sisse ei saanud. Istusin pimedas Pärnu rannas kivi peal ja nutsin, mulle oli see täielik katastroof. Läksin Tartu ülikooli ja õppisin kaks aastat semiootikat. Mul oli sisetunne, et ühel päeval saan ma sisse," ütles Pulk.

Sagor ei läinud meelega ühessegi kooli midagi õppima. "Ma toona mõtlesin, et ei taha õppida midagi, millesse ma nagunii ei taha panustada ja läksin hoopis tööle."

2006. aastal proovis Sagor esimest korda, järgmisel korral, kui lavakasse olid katsed, oli ta ajateenistuses ja 2010. aastal mõtles, et nüüd või mitte kunagi ja saigi kooli sisse.

Pulk õppis teisel korral luuletuse natuke paremini pähe. "Aga selleks, mis seal kohapeal juhtub, ei saa valmistuda, sind kas nähakse või ei nähta seal. Kõik kuulujutud, mis selle kooli kohta räägitakse on õiged, see on kellegagi juhtunud. Kohapeal tahetakse näha, kui kiiresti sa reageerid."

Sagori arvates vaatab vastuvõtukomisjon kas katsetele tulija jookseb lukku või mitte. "Teisel katsel mulle tundus, et ma natuke suutsin juba mõelda sellele ülesandele, mis mulle anti. Pidin luuletust lugedes sõitma kullerautoga ja luuletusega põhjendama kliendile, miks ma jäin hiljaks ja samal ajal sõimama neid autojuhte, kes sõitsid minu ees. Pigem sind visatakse katsetel ikkagi tundmatusse."

Pulk julgustab kõiki, kes esimesel korral kooli sisse ei saa, uuesti proovima. "Ärge iial andke alla, kui jääb kripeldama, ära jäta pooleli, mõni on alles neljandal korral sisse saanud."

"Aga no päris hulluks ei maksa ka minna," lisas Sagor.