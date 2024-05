Eurovisiooni türkiissinisel vaibal kõndisid kõige kuulsamad ja ilusamad

Kogu sündmus toimus sel aastal ümber hotelli, kõik esinejad tulid türkiissinisele vaibale otse hotellist liftiga.

Suurfavoriit Šveitsi esindaja hakkas juba seitsmeaastaselt ise raha teenima köisraudteejaamas viiulit mängides. Lisaks heale laulmisoskusele on ta ka suur moehull ning disainis ise oma tänavuse esinemiskostüümi. "Suur au on siin olla. See on vaimustav ja sürreaalne minu jaoks," ütles Šveitsi esindaja Nemo.

Pärast 31. aastat on Luxemburg tagasi Eurovisioonil. Luxemburg on Eurovisiooni võitnud viiel korral. Tänavu esindab neid lauljatar, kes igapäevaselt elab New Yorgis. "Minul ei ole õnnestunud ennast ainult tööga ära elatada, mul oli kolm töökohta. Õhtuti laulsin, lisaks olin lapsehoidja ja muusikaõpetaja. Ma ei vahetaks seda aega mitte millegi vastu, see oli imeline ja ma õppisin väga palju," ütles Luxemburgi esindaja Tali.

Suurbritannia esindaja Olly Alexander on tänase Eurovisiooni kõige kuulsam esineja. 33-aastasel lauljal, näitlejal, moeikoonil ja LGBT aktivistil on ette näidata 6,5 miljardit striimi üle kogu maailma. Ta on mänginud filmides, seriaalides, teatrilavadel. "Kuulsust on juurde vaja, mul ei saa sellest küllalt, pean veel kuulsamaks saama! Ma armastan Eurovisiooni, see on imeline platvorm igale artistile. Mul on tunne, et südames olen ma laulja, aga lauldes saab ka näidelda. Olin Judi Denchiga ühes teatrilavastuses, ta on ikoon ja legend," ütles Olly Alexander.

Norral on Puuluubile väga sarnased muusikainstrumendid. "Meie pilli nimi on nyckelharpa ja see on neljakeelne," ütles Norra esindaja Gate. "Talharpa ehk hiiu kannel on palju vanem pill."

Tšehhi tütarlapsed on Puuluubi ja 5miinuse poistega väga suureks sõbraks saanud. "Neil on nii äge tants ja nad ise on nii armsad," ütles Tšehhi laulja Aiko.

"Meie keel on ilus, miks mitte seda esile tõsta. Eestlased on mu südames, nad on parajalt hullud ja mulle see meeldib, et nad ei lase end kellestki ega millestki häirida," ütles Leedu esindaja Silvester Belt.

"Mul on Eestis sõbranna, Sofia Rubina. Me õppisime koos USA ülikoolis. Ma tean ka Kristjan Randalu, kellega koos mängisime bigbändis. Imelised muusikud," ütles Kreeka esindaja Marina Satti.

Poola esindaja Luna sõnul tunneb ta tugevat sidet kuuga. "Nagu kuu särab öösel, püüan mina oma muusikaga särada," ütles Luna.

Kõige eakam laulja Eurovisioonil on 55-aastane Hispaaniat esindav Maria ehk Nebulossa. Mees tema kõrval on tema produtsent ja ühtlasi tema abikaasa. Tema lugu jutustab prostituudist ja on Malmös juba väga suurt furoori tekitanud.

Küprost esindab tänavu kõige noorem laulja, 17aastane Silia Kapsis, kes on sündinud Austraalias. "Armastan Eurovisiooni juba väga pisikesest peale, sest see ühendab nii paljusid kultuure."

Malta lauljatar on miljardäri tütar ja õppinud raamatupidamist, aga talle meeldib hoopis laulda. "Mu isa on ka klaverimängija, kes armastab väga muusikat, mul on ka muusika vastu suur kirg," ütles Malta esindaja Sarah Bonnici.

Soome esindaja Windows95man tuli sinisele vaibale suure teksariidest munaga, kuhu mehed sisse olid roninud. "YLE sundis sellise ränirahnude autoga tulema."

Hollandi kõige kuumem staar on praegu Joost Klein, kes on suur sõber Ramo Tederiga. "Tommy Cash on minu jaoks suur inspiratsiooniallikas. Mulle väga meeldib Puuluup, räägin nendega kõige rohkem, nad on minu südames. Eurolavale pääseda oli minu lapsepõlveunistus."

"Olin 19-aastane kui teenisin oma elu esimese miljoni," ütles Taani esindaja Saba. "Mind adopteeriti Taani, kui olin aastane koos mu kaksikõega, ma sündisin Etioopias. Mul on käel tätoveering "Ära kunagi unusta oma juuri".

"Me peame tähtsat tööd tegema ja ennast müüma, eestlased ei saa ju meie poolt hääletada," ütles Päevakoer, kui Reikop tuli neid intervjueerima. "Meile tundub, et võiks Taani tüdruku poolt hääletada, see on meie lemmiklaul."

"Siin on väga tore, üllatavalt head lood on ikka Eurovisioonil," ütles Veisson. "Linn on väga tore ja väga sõbralikud inimesed on siin," lisas Lancelot.

Rootsi esindajad kaksikud Marcus ja Martinus: "Meie iseloomud on täiesti erinevad. Marcus on rohkem perfektsionist ja stressis tüüp."