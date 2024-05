"Tähtede lava 2024" võitja Annebelle Ats: ma ei taha kedagi jäljendada

"Tähtede lava 2024" võitja Annebelle Ats rääkis "Terevisioonis", et tahab olla lauljana iseenda moodi ega soovi mitte kedagi jäljendada. Tema lauluõpetaja Kärt Sepp ütles, et Annabellel on nii huvitav ja võimas hääl, et ta võib laulda igas muusikastiilis, mida iganes soovib.

"Minu jaoks oli see väga suur kogemus ja ka väga põnev. Kõike peab tegema hingest ja sellest, mis sinu seest tuleb. Ma pean oma tugevuseks seda, et mul on siht olemas ja ma kogu aeg liigun edasi, ma ei anna alla. Teen palju trenni ja siis tuleb kõik hästi välja," ütles "Tähtede lava 2024" võitja 13-aastane Annabelle Ats.

"See on Annabelle enda südame hääl, mis tuleb tema seest ja mis räägib tema suu kaudu," ütles tema lauluõpetaja Kärt Sepp. "Ta on tohutult sihikindel, mis viib eesmärgini. Paras ports andekust juurde, mis teebki temast tubli, hea ja ilusa häälega tüdruku."

Tal on ka oma arvamus, mis on väga oluline kõige selle juures, lisas õpetaja.

"Mina olen oma peres ainuke, kes muusikaga tegeleb. Algas kõik sellest, et mind hakkas huvitama laulmine, läksin laulustuudiosse, hakkasin proovima, mul läks see väga hinge, hakkasin vaatama, kus saaks esineda ja võistelda. Aasta aega tagasi leidsin oma õpetajaks Kärdi," ütles Annabelle.

Õpetaja Kärt Sepa sõnul on puhas rõõm sellise õpilasega koos töötada. "Tema inspireerib ka mind, see on vastastikune inspireerimine, see paneb ka mind rohkem ennast avama ja annab ka mulle uusi väljakutseid," lisas Sepp, kelle Annebelle valis ühes "Tähtede lava" võistlusvoorus oma duetipartneriks. "Aga enne mind on Annabellel olnud ka väga toredaid õpetajaid, näiteks Toomas Voll, suured tänud talle nii andeka laulja õpetamisel."

Annebelle sõnul tahab ta lauljana olla enda moodi, ta ei taha kedagi jäljendada. "Ma ei lähe teiste sammude järgi, tahan teha enda muusikat, mis tuleb minu seest ja minu iseloom on see, mida ma laval kuulajatega jagan. Praegu mulle väga meeldib džäss, mulle sobib see muusika ja see iseloomustab mind kõige rohkem," ütles ta.

"Annabellel on nii huvitav ja võimas hääl, et tal on kõik teed lahti ja ta võib laulda, mida iganes soovib," tunnustas õpetaja.

Noorte Eurovisioonile pääsemine on Annebelle jaoks väga oluline. "Mul on üks kindel eesmärk, et ma laulan oma laulu südamest ja annan seal endast kõik."