Selgusid esimesed Eurovisiooni lauluvõistluse finalistid

Finaali pääsesid Serbia, Portugal, Sloveenia, Ukraina, Leedu, Soome, Küpros, Horvaatia, Iirimaa ja Luksemburg.

Poolfinaalist ei pääsanud edasi Poola, Island, Moldova, Aserbaidžaan ja Austraalia.

Lisaks poolfinalistidele astusid teisipäeval lavale ka juba finaali pääsenud Ühendkuningriik, Saksamaa ja Rootsi.

Eurovisiooni teine poolfinaal, kus astuvad võistlustulle ka Eesti esindajad, toimub neljapäeval, 9. mail. Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 11. mail.

Küpros, Silia Kapsis "Liar"

Serbia, Teya Dora "Ramonda"

Leedu, Silvester Belt "Luktelk"

Iirimaa, Bambie Thug "Doomsday Blue"

Ühendkuningriik, Olly Alexander "Dizzy"

Poola, Luna "The Tower"

Ukraina, Alyona Alyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"

Horvaatia, Baby Lasagna "Rim Dim Tagi Dim"

Saksamaa, Isaak "Always On The Run"

Island, Hera Björk "Scared of Heights"

Sloveenia, Raiven "Veronika"

Soome, Windows95man "No Rules!"

Moldova, Natalia Barbu "In The Middle"

Rootsi, Marcus & Martinus "Unforgettable"

Aserbaidžaan, Fahree feat Ilkin Dovlatov "Özünlə"

Austraalia, Electric Fields "One Milkali (One Blood)"

Portugal, Iolanda "Grito"

Luksemburg, Tali "Fighter"