Galerii: järgmisel noorte Eurovisioonil esindab Eestit Annabelle Ats

"Tähtede lava" võitja ja Eesti esindaja järgmisel noorte Eurovisioonil on Tartumaalt pärit 13-aastane Annabelle Ats, kes tegeleb muusikaga juba 6. eluaastast alates. Ta õpib muusikakoolis klaverit, laulustuudios soololaulu ning on osalenud väga edukalt paljudel Eesti ja rahvusvahelistel klaveri- ja laulukonkurssidel. Talle meeldib kõik, mis on seotud muusikaga.

Finaalis esitas Annabelle soololauluna traditsionaali "The House of The Rising Sun". Koos Kärt Sepaga kõlas Imre Sooääre laul "Üle vee".

Omavahel konkureerisid "Tähtede lava" finaalis läinud pühapäeval 11–13-aastased laulutalendid Tristan Erik Teniste, Karl-Markkus Rebane, Milana Fayzullova ja Annabelle Ats.

Noored artistid esitasid finaalsaates kaks laulu. Duettide voorus jagati lava juba kogenud muusikutega. Noorte partneriteks olid Silver Laas ansamblist Traffic, aasta jazz-muusik Karmen Rõivassepp, poplaulja Kéa ja armastatud lauluõpetaja Kärt Sepp.

Võitja selgus žürii ja publiku häälte liitmisel. Laste etteasteid hindasid otsesaates laulu- ja muusikaõpetaja Sirje Medell, dirigent ja lauluõpetaja Kadri Hunt, muusik Robert Linna, muusik ja laulukirjutaja Ewert Sundja, koreograaf Alice Aleksandridi ja laste jazzi-festival Kräsh peakorraldaja Maris Aljaste.

Noorte Eurovisioon toimub tänavu Hispaanias.

Kõik "Tähtede lava" saated ja etteasted on leitavad Lasteekraanis.

Saadet juhivad Jaagup Tuisk ja Aaron Thor Härm.