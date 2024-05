Stanislav Bulganin: on mõistetav, kui sõja tõttu ei soovita kuulda venekeelseid laule

Stanislav Bulganin ütles, et see on täiesti mõistetav, et sõja tõttu ei soovita praegu väga venekeelseid laule kuulda. Seetõttu ei ole tal aga ka praegu eriti kontserte. "Aga ma tegelen lastega ja kirjutan muusikat, puhtalt minu looming ongi Go Away Birdi ingliskeelne materjal," selgitas ta ja lisas, et neil oli ka selle bändiga pikk paus. "Tegelesime laste kasvatamisega, aga nüüd on hetk, kus me vaikselt võtame selle kätte ja teeme."

Viimased 16 aastat on Bulganin elanud Eestis, aga ta on pärit Moskvast. Viimati käis ta seal kaks kuud enne sõja algust. "Käisin ema haual ja isal külas," ütles ta ja lisas, et ta oma isaga väga aktiivselt ei suhtle. "Formaalne kontakt on, SMS-i tasemel "palju õnne sünnipäevaks", aga meie teed läksid pärast ema surma lahku."

Eesti kodakondsust Bulganinil veel ei ole. "Mul oli elamisluba ja kuna ma käisin Venemaal tihti, siis ei olnud kiire sellega, praegu mul on tehtud kõik eksamid tehtud, aga kui ma hakkasin uurima seda, siis tuli välja, et Vene saatkond ei võta kodakondsuse loobumise avaldusi vastu," selgitas ta ja lisas, et põhimõtteliselt on ta Vene kodakondsena mobilisatsioonikohuslane. "Aga ega ma sinna ei lähe ju."

Ansambel Go Away Bird esitas saates ka loo "Best Hangover in My Life":