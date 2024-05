Taavi Kotka: olukorras, kus raha on vähem, peame olema rahaga täpsemad

"Meil on praegu selline kummaline olukord, meil on agressiivne naaber ja meil on investeeringute koha pealt ikkagi majanduslikult raske olukord ehk siis me peame tulema toime selle uue keskkonnaga, me ei tohi püssi põõsasse visata, vaid olema vastupidi veel võimsamad, otsima lahendusi, kuidas oma majandust turgutada, kuidas rohkem eksportida, kuidas targemat järelkasvu kasvatada," ütles Taavi Kotka.

Ta tõi ka välja, et kuna me oleme praegu olukorras, kus raha on vähem, peame olema rahaga konkreetsemad ja täpsemad. Oma uue ettevõtmisega keskendub ta just sellele küsimusele. "Minuga koos on ports ettevõtteid, kes tahavad mõtestada uuesti ümber seda, kuidas nad on varem ühiskonda tagasi panustanud," ütles ta ja lisas, et need ettevõtted küsivad inimestelt, kuidas muuta Eestit paremaks.

"Selle initsiatiivi nimi ongi "Minu parem Eesti" ning selle mõte on, et inimesed annaksid suunise, mis nende silmis just siin ja praegu võiks Eestis paremaks muutuda," selgitas ta ja tõi välja, et on tehtud selline ülesanne, et kui sul oleks 100 000 eurot, siis kuhu piirkonda sa Eestis selle investeeriksid ja mis teemasse. "See on suunis nendele ettevõtetele, et nad saaksid oma sponsorpoliitikat paremaks muuta."

"See ei ole ainult tühi sõnakõlks, vaid nad ka päriselt investeerivad 100 000 eurot ära ja tõenäoliselt rohkemgi," kinnitas ta ja lisas, et selle projekti tõttu ei kao praegu heategevus kindlasti ära. "Mõningatel ettevõtetel on väga karm ja selge toetuspoliitika, teistel on see alles kujunemisjärgus või nad vaatavad igal aastal üle, seni pole lihtsalt olnud head võimalust klientide käest tagasisidet saada."

"Kui see projekt inimestele korda ei lähe, siis ei ole mõtet teha, aga kui läheb, siis teeme Eesti paremaks," rõhutas ta.