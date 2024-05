Video: 5miinust ja Puuluup pistsid Malmös rinda vastikute toitudega

Reikopi sõnul on juba sisse astudes tunda ebameeldivat haisu. "See ei lähe ära ka siin pikemalt olles. See halva toidu foon on siin kogu aeg tunda," sõnas ta.

Malmö vastiku toidu muuseum avati 2018. aastal. Muuseum peab arvestust millal ja mitu korda seal oksendatud on. Kokku on kuue aastaga oksendanud 436 inimest ning viimatine neist tegi seda neli päeva tagasi. Muuseumi ekspositsioon lõpebki toidumaitsmisega, kus saab halbu ja teravaid toite ise degusteerida.

Ekspositsioonilt leiab näiteks Keenia ja Tansaania rahvaste kombe värskelt veristatud veise kuuma verd juua. Või gröönimaalaste kombe pista värskelt püütud hülge kõhtu 500 lindu, hülge kõht jälle kinni õmmelda, siis kogu kupatus maa alla hapenduma kaevata, et siis hiljem lindude pead otsast hammustada ja nende verd juua. Leiab ka armastatud Hiina tänavatoidu: uriinis keedetud munad.

5miinuse ja Puuluubi mehed said erinevaid toite lõpuks ka ise maitsta. Korea proovis näiteks Rootsi köögist pärit kala surströmmingut, mis tuntud enda erakordselt vänge lõhna ja maitse poolest. Iiveldushooga võidelnud Koera kommenteeris järgmiselt: "Ta on nagu soolane, meresoolane ja korralikult mädanenud schmek."

Kala proovis ka Puuluubi liige Ramo Teder. "Selline halvaks läinud kilu lõhn on. Maitseb ka nagu halvaks läinud kilu, ei midagi erilist. Täitsa mõnus, võtaks veel isegi natuke," kommenteeris ta. Ka Lancelot sai kalaga hakkama, kuid koju endale seda ei ostaks.

Marko Veisson proovis hapendatud haid. "Natuke nagu nuuskpiirituse moodi, tõmbab pea klaariks," kommenteeris muusik lõhna. "Kergelt kihisev, hapendatud mõnus, kartuliga oleks väga hea," arvas Veisson.

Kohver oli aga suur tšillis praetud vaklade fänn. "See on ju puhas valk," sõnas ta ja võrdles neid krevetisnäkkidega.

Ramo Teder proovis ära ka maailma kõige vängemad tšillikastmed. Neist kangeim oli väidetavalt hullem pipragaasist. "See oli eriline, see oli teistmoodi, nagu väike tükike naftat. Jään elama," sõnas Teder peale kastme maitsmist.