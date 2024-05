Dagmar Oja: mul ei olnud kunagi enda kaaluga probleeme

Oja sõnul ei olnud tal otseselt kindlat põhjust, miks ta otsustas kaalust alla hakata võtma. "Minul ei ole kunagi olnud enda kaaluga probleeme. Kuidagi on olnud see teiste inimeste asi, et keegi ütleb, mitte küll otse, aga kommentaaridena jne."

"Mis on tõsi, on see, et põlved ja selg andsid tunda ja siis ma mõtlesin, et ma võin ju end liigutada ka. Kõndimas käimine oli esimene asi, millega ma alustasin, et oleks kergem olla," rääkis Oja, kes esimesed 10 kilo kaotaski lihtsalt igapäevaselt kõndimas käimise läbi.

Kõndimisega teatava platooni jõudnuna, hakkas Oja enda toitumist jälgima. "Ma mingil hetkel jätsin mingisugused toiduained kõrvale. Neid siia-sinna käimisi oli palju kuni lõpuks 2019 hakkasin paastus käima ja sealt hakkaski pihta, et ma jätsin ära väga-väga palju asjad."

"Ma jätsin ära kõik gluteenitooted, piimatooted ja liha ma ka ei söö enam kaks aastat juba. Kala, juurikad ja puuvili on minu toidulaud," rääkis laulja.

Lisaks hakkas Oja käima jõusaalis. 2019. aastast käibki ta kolm korda nädalas jõusaalis ja kolm korda nädalas teeb ka jooksutrenni. "Ma ei taha jätta vahet vahele, see on kerge tulema see teine elustiil," sõnas Oja, kel on õnnestunud tagasilangusi seni vältida. "Ei ole olnud ja ei lase," kinnitas ta.

Suurest kaalulangusest tingituna ei tõmmanud Oja nahk aga loomulikult tagasi, mistõttu vabanes ta sellest arsti abiga. "See käis kõik nii kiiresti, tervenemine ja paranemine on olnud nii imeline ja kiire ja hea," rõõmustas laulja.

Enda teekonda on Oja Instagrami vahendusel ka teistega jaganud. "See on minu jaoks väga oluline ja väga motiveeriv. Ja kui ma saan sealt tagasisidet, siis see on ka väga äge. Ma hea meelega innustan," kinnitas Oja.