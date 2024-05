Reservist Leisberg: sain ajateenistuses endale sõbrad kogu eluks

Maakaitseüksuse reservist Martin Leisberg sai ajateenistuses olles endale sõbrad, kellega saadakse siiani regulaarselt kokku. Leisbergi sõnul suhtutakse töö juures õppustel käimisesse väga positiivselt ning kuna reserviste on neil palju, on ainus mure selles, et õppuste ajal mõni üksus päris tühjaks ei jääks.

"Mina käisin ajateenistuses Pärnu üksikjalaväepataljonis, see oli üks ägedamaid asju mu elus. Sain nooremseersandiks ja sealt saadeti mind Võru lahingukooli. Ajateenistuses olnud meeste pundiga saame igal aastal kokku, vahel ka mitu korda aastas," ütles IT-tiimi juht Martin Leisberg, kes osaleb reservõppustel 2017. aastast.

2017. aastal tuli kutse välkkogunemisele, mis tähendas, et väeossa pidi ilmuma esimesel võimalusel. "Samal ajal pandi meil töö juures uut telefonisüsteemi püsti. Arvasin, et poisid saatsid mulle sealt proovisõnumi ja tegid mulle nalja," meenutas Leisberg. "Nädal aega olime kaugel Sirgalas. Ainuüksi logistika sinna võttis juba ühe päeva."

"Kui Martin esimest korda läks õppustele läks, ei olnud mingit probleemi, kui aga ussisõnade õppuse kutse tuli, siis see oli küll ootamatu, sest meie laps oli veel nii väike. Martin pidi siis kümme päeva ära olema ja ma polnud kunagi nii kaua lapsega kahekesi olnud. Kutsusin ema appi, ta tuli mulle seltsiks," ütles elukaaslane Siret Keem. "Hirm on selle ees, kui ta nüüd päriselt peaks kaitsma minema, see võtab küll kõhust õõnsaks. Tagasi jõudes tutvustab Martin mulle alati, mida ta tegi, nii palju kui seda tohib teha. Ta pigem on alati vaimustuses."

Leisberg on maakaitseüksuses ja tema sõnul on neil töö juures väga positiivne suhtumine õppustel käimisesse. "Pigem on see, et kui palju meid korraga õppustele läheb. Peame vaatama, et meil mõni üksus päris tühjaks ei jääks. Kui on väike laps ja maakoht, siis on mure, et kuidas talvel puud tuppa saab ja et saun ära ei külmuks, aga kõigega saab hakkama," on ta optimistlik.

"Välkkogunemisega on keerulisem, kui sa järgmisel päeval pead minema, aga kui tead pool aastat ette, siis pole ükski asi võimatu planeerida."

Reservist Martin Leisberg Autor/allikas: ERR

29. aprillist 6. maini toimub reservväelaste nädal, mille eesmärgiks on väärtustada reservväelaste rolli Eesti riigikaitse põhijõuna.